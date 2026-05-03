Sunčan i topao ponedjeljak uvod je u nestabilnije razdoblje: Od utorka kiša i grmljavina, ali zadržat će se toplo

Vrijeme je bilo sunčano. A temperatura će biti još viša: prije svega u kopnenom području koje u ovo doba godine i prvo odreagira na jako sunce i stabilnu atmosferu. Nažalost, prema sredini sljedećeg tjedna nestabilno, u jugozapadnoj struji će nam početi pritjecati vlažan zrak, pa nas počevši od utorka očekuje jedno promjenjivije razdoblje: mjestimice s kišom, a potom i pljuskovima praćenim grmljavinom. No bit će to tipična proljetna promjena vremena. Neće nešto osobito značajno zahladnjeti, i iako će nestabilno ostati i u drugoj polovici tjedna, uz mogućnost za lokalne pljuskove, bit će i dosta sunčanih razdoblja. Rakli bismo, od svega pomalo sljedećih dana.



Prvo jutro u novom radnom tjednu bit će sunčano. Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj uglvanom uz povremeno umjerenu naoblaku. U Slavoniji će zapuhati jugoistočni vjetar, u gorju jugozapadni, a na moru većinom južni i jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti uglavnom između 4 i 9 stupnjeva, nešto hladnije bit će u gorju i u istočnim predjelima nego na sjeverozapadu, dok se na moru očekuje od 10 do 15 stupnjeva.



Većinom sunčano u središnjoj Hrvatskoj će se zadržati i poslijepodne, s tim da će se prema večeri sa zapada ipak postupno skupljati oblaci. Zapuhat će vjetar s juga, a dnevna temperatura, ona najviša, u najtoplijem dijelu dana će biti između 25 i čak 28 stupnjeva.



Gotovo slično, samo mrvicu manje toplo očekuje Slavoniju, Baranju i Srijem. Prevladavat će sunčano, tijekom dana uz slab do umjeren jugoistočni vjetar i temperaturu oko isto visokih 26 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, uz umjerenu naoblaku koje će prema večeri biti sve više. Na moru će puhati slabo do umjereno jugo i južni vjetar, a u gorju jugozapadnjak koji u višim predjelima na udare može biti i jak. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 20 do 24, a na moru od 21 do 25 stupnjeva.



U Dalmaciji će prevladavati sunčano te će isto biti toplo, u zaleđu i vrlo toplo. Navečer postupan porast naoblake sa zapada. Puhat će umjereno jugo i jugozapadnjak. Temperatura, od 21 na jugu i otocima do 26 u unutrašnjosti Dalmacije.



More se danas i službeno u Puli, Rabu i Dubrovniku može preoručiti za kupanje jer je doseglo 18 stupnjeva, no na većini mjernih mjesta, odnosno na većini obale i otoka još će pričekati.

Možda ne dugo, uz sunce visoko nad horizontom, sve je toplije, a i UV indeks će i sutra biti visok, stoga, sredinom dana držite se hlada.



U nastavku tjedna nas očekuje djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku. Bit će i nestabilno, u utorak je malo kiše moguće uglavnom u gorju, a potom i drugdje: u četvrtak i u obliku pljuskova s grmljavinom. No tad će već biti i duljih sunčanih razdoblja. Tipično proljeće. Puhat će jugozapadnjak i bit će ugodno.

Na moru ipak više promjenjivo i češće kišovito sljedećih dana. Bit će i pljuskova praćenih grmljavinom. Puhat će umjereno i jako jugo i južni vjetar: u četvrtak će samo na sjevernom dijelu prolazno okrenuti na jugozapadni i malo oslabjeti. Temperatura se neće značajnije mijenjati.



Dakle, nestabilno u sljedećem tjednu. Većinom počevši od utorka sa sjevernim Jadranom i gorskim područjem. Bit će to jedan pravi proljetni tjedan, uz miks i pljuskova i duljih sunčanih razdoblja. No najvažnije, zadržat će se toplo.