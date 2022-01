Nakon što nas je šokirala činjenica da nas je deset posto manje prema novom popisu stanovništva, počeli su se javljati ljudi koji tvrde da nisu na tom popisu. Među njima je i poznati hrvatski glumac. Možda još uvijek ima nade za nas.

Drniš je ostao bez 448 stanovnika. Ili možda nije. Baka Anka kaže popisivača na svom kućnom pragu vidjela nije. ''Kako ću se upisat kad nitko nije dolazio? Ja sam cijeli dan ovdje. Imam gore i sandučić nije nitko dolazio. Zaboravili babu'', ističe Anka Grabić. Očito i šibenskog glumca. I on kaže da je nepopisan, izvijestila je reporterka Matea Ćorić u Dnevniku Nove TV.

''Oni su krivi što nisu uporni ako nekog nisu našli onda je red dva tri puta da dođu ako treba. Ja sam uglavnom od deset vani, ali zato mi je žena uvijek kod kuće. Uvijek je otvoreno dvorište, ne znam zašto nisu bili'', u čudu je glumac Mate Gulin.

Bio je on zato na Facebooku i objavio je status koji je pokrenuo lavinu komentara. ''Nas četvero u kući nismo popisani također'', ''Slobodno se i ja mogu prijaviti na listu nepopisanih'', ''I ja i moj sin nismo upisani'', neki su od komentara ispod njegove objave.

Iz Državnog zavoda za statistiku su za Dnevnik Nove TV rekli da su takvi slučajevi u okviru statističke pogreške, ali i dodali da uskoro kreće detaljnija obrada i eventualna nadopuna popisa. Ostaje nada da nas ipak ima malo više.

''Po ovim selima tko zna jesu išli kako su dolazili do tih ljudi koji žive sami u zabiti, ti sigurno nisu popisani'', smatra Gulin. ''Kaže - ostavi papirić. Bome kod mene nema nikog. Cijeli dan sam ovdje. Vidiš kako ste me vi našli'', kazala je Grabić. Kazne su propisane samo za one koji su se odbili potpisati, ali ne i za one do kojih popis nije stigao.

