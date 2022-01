Potraga za nestalim Matejem Perišem traje već 20 dana, a novih informacija i konkretnijih tragova i dalje nema. No, oglasila se prvi put Matejeva prijateljica koju je mladić u noći nestanka pokušao kontaktirati. Ona je bila u Beogradu u isto vrijeme kada i Matej i njegovi prijatelji, ali ne s njima.

Prijateljica nestalog Mateja Periša pokazala je ispis poziva na svom mobitelu koji pokazuje kada ju je Matej zvao. A odgovorila je i žali li što mu se u tom trenutku nije javila na mobitel.

U medijima je postojala informacija da se bavi mutnim poslovima u vezi s drogom, da možda dila i da je Matej krenuo isključivo za njom zbog droge. ''Pa novine mogu pisat kao što vidite svašta. Kao što sam vam rekla - to je zlatan momak, ne može bilo tko raditi, studirati i voditi sport'', istaknula je.

Je li na snimci stvarno Matej? Vještak objasnio zašto je potrebno 30 dana da se to utvrdi

Oglasio se otac Matejeve prijateljice: "Ona je jutros bila na razgovoru u policiji. Savjetovao sam joj da podnese tužbu..."

Na upit srpske novinarke je li se pokajala što se nije javila na njegov poziv odgovara u suzama. ''Normalno da jesam. To mi je najveća muka od svega jer smatram da... da me barem obavijestio da dolazi u Beograd. Ja bih im rekla gdje da idu, što da rade. Peče me grižnja savjesti'', priznaje.

