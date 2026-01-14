Traže promjenu Ustava, počeli prikupljati potpise: "Ovo je borba za pravo da sami odlučujemo!"

Saborski klub Mosta i nezavisnog zastupnika Josipa Jurčevića najavio je da u četvrtak u Hrvatskom saboru počinje prikupljati potpise za izmjene Ustava kojima bi se zaštitila gotovina kao sredstvo plaćanja u Hrvatskoj, a ne bude li sluha, spremni su pokrenuti i referendum.

"Zaštita gotovine Ustavom je više od stranačkog pitanja. To je borba za pravo da sami odlučujemo kako ćemo raspolagati vlastitim novcem. Ako sada ne zaštitimo gotovinu sutra će moguće biti kasno", rekao je u srijedu čelnik stranke Nikola Grmoja na konferenciji za novinare u Saboru.



Od sutra, kaže, s početkom nove saborske sjednice, počinju s prikupljanjem potpisa za izmjene Ustava. Potreban im je 31 potpis kako bi nacrt izmjena Ustava stavili u saborsku proceduru, a za promjenu Ustava potrebna je dvotrećinska većina svih zastupnika.

Cilj je, ističe, zaštititi gotovinu kao sredstvo plaćanja po uzoru na druge europske zemlje koje su već to napravile, poput Slovenije koja je Ustav izmijenila kroz predstavničko tijelo Državni zbor.

Upozorio je i da je u vremenu rastuće digitalizacije važno da gotovina ostane slobodan izbor građana jer se i na taj način čuva njihova privatnost.

Naveo je i da je slovenski Državni zbor zaštitio gotovinu uz argumente da se time osigurava privatnost građana, štiti ih od nekontroliranog trošenja kao i od on line zlouporaba. Nitko građane ne može kontrolirati gdje i kako troše novac, kaže Grmoja.

Most konkretno predlaže dodavanje u Ustav novog članka da je "u Hrvatskoj zajamčeno izdavanje i upotreba gotovine kao zakonskog sredstva plaćanja, svatko ima pravo koristiti gotovinu u bankarskom poslovanju i drugim oblicima pravnog prometa”.

Grmoja je izrazio uvjerenje da će za njihov prijedlog izmjena Ustava biti "sluha u Hrvatskom saboru" jer je, kako tvrdi, čuo i da je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava najavio podršku toj inicijativi pa to očekuje i od ostalih političkih opcija.

No, ako u Hrvatskom saboru ne bude sluha za tu njihovu inicijativu 'mostovci' su spremni i pokrenuti referendum o tom pitanju.

Jurčević: Ovo je pitanje temeljnih ljudskih prava

Mostov Marin Miletić istaknuo je da nitko u Hrvatskoj ne može zabraniti plaćanje gotovinom bilo kakve usluge. Time, kaže, žele zaštititi slobodu građana i pravo na privatnost.

Nezavisni Josip Jurčević ističe da to nije nikakvo političko pitanje, već je to pitanje temeljenih ljudskih prava. Stoga očekuju da će dobiti veliku potporu u Saboru.

Grmoja je, na novinarski upit, komentirao prozivke predsjednika Republike Zorana Milanovića da Vlada nije zaštitila nacionalne interese pri kupnji francuskih zrakoplova Rafale, kazavši kako treba ulagati u naše Oružane snage. Pri tome, dodaje, kada se kupuje vojna oprema, u obzir treba uzeti cjelokupan paket.

Smatra i da bi, ne ulazeći u sukob između Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, trebalo ozbiljno propitati je li Francuska uistinu strateški vanjsko-politički partner Hrvatske.

Milanović je prozvao Vladu da nije zaštitila nacionalne interese pri kupnji francuskih borbenih zrakoplova Rafale pošto su Francuzi Srbiji prodali novu verziju tih istih zrakoplova.