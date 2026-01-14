USKORO UŽIVO Izjava premijera Plenkovića, hoće li odgovoriti Milanoviću?

Najavljena je izjava premijera Andreja Plenkovića nakon sjednice Vlade. Kako je rekao na sjednici, u izjavi će se osvrnuti na iznose socijalnih naknada.

Iznos je povećan za 10 eura.

Očekuje se i da će spomenuti priopćenje predsjednika Zorana Milanovića koji je nedavno poručio kako je Francuska Hrvatskoj prodala rabljene Rafale, dok je Srbija dogovorila nabavu novih.

Milanović je izjavio da "ako je hrvatska Vlada znala da će Francuzi prodati napredniji model zrakoplova Srbiji, postupila je podanički i na štetu hrvatskih nacionalnih i sigurnosnih interesa."

U priopćenju je naveo i kako je francuski ministar potvrdio kako se preko hrvatskih leđa i na štetu hrvatskih nacionalnih interesa provodi projekt privlačenja Srbije na Zapad.

Milanović je u priopćenju pitao predsjednika Vlade – zna li on uopće što su sve naši strateški partneri zapravo prodali Srbiji i ako zna, što čini po tom pitanju?

