Moj dobar prijatelj plaćao je za seks, a najviše me šokiralo njegovo pitanje

"Ček, stvarno nisi nikad?", čudio se moj dobar prijatelj. Nije mu bilo jasno da baš nikad nisam, platio za seks.

Činilo se da je istinski iznenađen, no rekao bih da je moje iznenađenje ipak bilo malo veće. Nekako mi je logično da usluge prostitutki koriste ljudi koji zbog raznih razloga teže nalaze partnerice, znatiželjni golobradi mladići ili pak muškarci s previše lako zarađenog novca koji više ne znaju na što bi ga više potrošili.

Ali moj se dobar prijatelj nije uklapao u stereotipe. Oženjen, obiteljski čovjek, tada u ranim četrdesetim, prosječnih primanja, s dva hobija koji mu ispunjavaju većinu slobodnog vremena. Pa ipak, plaćao je za seks i to redovno.

Kako to izgleda u Hrvatskoj?

Ispričao mi je tad da nije imao samo jednu damu s kojom razmjenjivao nježnosti za novac, već je u pravilu uvijek išao drugoj. Tražio ih je u oglasnicima i u pravilu išao u njihove stanove. Tamo je obično, uz jednu ili više dama, bio i neki rabijatni muškarac koji je uzimao novac i pazio da ne iskrsne kakav problem.

Iz te njegove priče mogao sam zaključiti da veliki broj prostitutki radi po Zagrebu, glavnom gradu države u kojoj je prostitucija kažnjiva. A podaci policije pokazuju da je ta nezakonita djelatnost zapravo u velikoj ekspanziji.

Sve više prostitutki

Prostitutke koje policija uhvati u ovoj raboti odgovaraju prekršajno, a prema članku 12. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira za odavanje prostituciji riskiraju kaznu od 20 do 100 eura ili 30 dana zatvora. Namjeravao je zakonodavac ovu kaznu povećati prije dvije godine prilikom izmjena zakona, ali je od toga odustao zbog pritiska organizacija koje se bave ljudskim pravima.

Tada su postrožene kazne za one koji prostituciju omogućuje u svom prostoru ili na drugi način pomaže da se ta nezakonita djelatnost obavlja – s 20 do 170 eura na 300 do 2000 eura ili 30 dana zatvora.

Kazne za organizatore

Kazneni zakon, pak, ne predviđa kazne za one koji se prostitucijom bave, ali kažnjava one koji je organiziraju. Za blaže oblike predviđen je zatvor od šest mjeseci do pet godina, a za prisilu od jedne do 10 godina zatvora. Čak i za oglašavanje prostitucije druge osobe riskira se kazna zatvora do tri godine.

Međutim, prema podacima MUP-a u 2024. godini je evidentirano 178 osoba za prekršaj odavanja prostituciji, od kojih 161 žena i 17 muškaraca. Godinu dana ranije evidentirane su 94 prostitutke.

I pravobraniteljica za ravnopravnost spolova upozorava da je trend rasta započeo još 2020. godine.

Što se broja prijava prema Kaznenom zakonu tiče, u 2024. godini su prijavljena 74 kaznena djela prostitucije, za razliku od 119 kaznenih djela u 2023. godini, što je pad od 38 posto.

Visoka tamna brojka

"Prema navodima MUP-a, fenomen prostitucije je puno dinamičniji od statističkog prikaza koji ne otkriva stvarno stanje, te ukazuje na visoku tamnu brojku. Radi se o iznimno složenoj pojavi koja ima polazišta i posljedice koje se reflektiraju u puno drugih aspekata života. Sama činjenica da se radi o globalnom fenomenu, u koji je uz to uključen veći broj osoba, jasno upućuje da ova problematika zahtijeva interdisciplinaran pristup", stoji u izviješću pravobraniteljice.

MUP upozorava da se, unatoč porastu tih kaznenih djela, ona su sve teže dokaziva. "Shodno padu broja prijavljenih kaznenih djela prostitucije, pao je i broj osoba oštećenih navedenim kaznenim djelom. Tako je oštećenih osoba bilo 81 (za razliku od 2023., kada ih je bilo 114, što predstavlja pad od 29%).

Gledajući prema spolu, kao i svih prethodnih godina, sve osobe oštećene kaznenim djelom prostitucije bile su isključivo žene i to najčešće mlađe životne dobi, dok su u počinjenje kaznenog djela prostitucije podjednako bili uključeni i žene i muškarci. Istodobno, broj počinitelja ovog kaznenog djela nije se smanjio nego se povećao i iznosio je 29 (porast od 26%), za razliku od 2023., kada su bila prijavljena 23 počinitelja/ice", stoji u izviješću za 2024. godinu.

Pravobraniteljica često upozorava na loše zakonsko tretiranje prostitucije te zaziva takozvani švedski model. Švedsko zakonodavstvo prostituciju tretira kao nasilje nad ženama te kriminalizira onoga koji koristi usluge prostitutki.

Kako je kod vas u Švedskoj?

Tako bi moj prijatelj u Švedskoj mogao biti kažnjen novčano i čak zatvorom, dok žena kojoj je platio za seks ne bi odgovarala. U toj je zemlji zabranjeno svako posredovanje ili vođenje bordela, dok država kroz razne programe pokušava reintegrirati prostitutke u društvo. Švedski programi izlaska iz svijeta prostitucije nude savjetovanja, financijsku pomoć, obrazovanje i mogućnost zapošljavanja.

I dok većina feminističkih udruga smatra ovaj model učinkovitim, postoje i kritičari koji tvrde da se na ovaj način prostitucija potisnula u ilegalu, pristup zdravstvenim i pravnim uslugama seksualnim radnicima je otežan te je povećana njihova ranjivost. Ipak, švedski model preuzelo je više zemalja poput Norveške Islanda, Irske, Francuske ili Kanade.

Može to i legalno

No, u Europi postoje i zemlje poput Njemačke, Austrije, Nizozemske, Švicarske, Mađarske ili Grčke, u kojima je prostitucija legalna i zakonski regulirana. U tim zemljama seksualne radnice rade legalno, prijavljene su, plaćaju porez, ide im staž, imaju zdravstveno osiguranje… Pojedine zemlje imaju različita ograničenja o mjestu na kojem se seksualne usluge smiju pružati, a u pravilu su sve takve djelatnice evidentirane i redovno prolaze liječničke preglede.

Možda se svi uključeni u ovaj problem neće složiti oko načina njegova rješavanja, no neke stvari su potpuno sigurne. Najstariji zanat neće nestati, bez obzira kako se pojedina država prema njemu postavi. Svima je jasno da represivni modeli rezultiraju jačanjem organiziranog kriminala, a ženama koje se ovim poslom bave jamče pakao trgovine ljudima, zlostavljanja, potkradanja i još puno toga lošeg.

Tijekom ovog serijala o prostituciji usporedit ćemo iskustva ljudi iz tog svijeta u Hrvatskoj i Europi, probleme s kojima se susreću, pokušati otkriti koje su ih to životne situacije nagnale da se okušaju u tom najstarijem zanatu.

* Tekst je objavljen uz financijsku potporu Agencije za elektroničke medije iz Programa za poticanje novinarske izvrsnosti.