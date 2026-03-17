Velika pogreška mnogih vozača: Ova navika uzrokuje štetu na automobilu i umanjuje mu vrijednost

Mnogi vozači možda nisu svjesni da jednom navikom uzrokuju štetu na svom vozilu koju je teško popraviti, a pritom ih može i stajati popriličan iznos od nekoliko tisuća eura.

Stručnjaci upozoravaju da pušenje unutar automobila može znatno smanjiti njegovu preprodajnu vrijednost. To se posebno odnosi na vozila s malom kilometražom koja bi inače postizala visoke cijene.

Analiza Carwowa, internetske trgovine za prodaju i kupnju automobila, pokazala je da redovito pušenje u vozilu koje je prešlo tek oko 15.000 kilometara može smanjiti prodajnu cijenu za oko 3.000 eura. Čak i automobili s većom kilometražom, s oko 160.000 prijeđenih kilometara, mogu izgubiti oko 500 eura na vrijednosti, piše Mirror.

"Dim cigareta sadrži sitne čestice koje se zadržavaju na presvlakama, tepisima i kontrolnim pločama. S vremenom to može ostaviti trajne mirise, mrlje i naslage koje je teško – i često skupo – ukloniti", objasnila je stručnjakinja za potrošačke teme, Siobhan Doyle iz Carwowa.

Studija, koja je analizirala tipične procjene vrijednosti na platformi Carwow, pokazala je da prosječno vozilo s 15.000 prijeđenih kilometara postiže cijenu od oko 38.000 eura, ali ona pada na oko 35.000 ako je automobil prethodno bio u vlasništvu pušača – što je značajan gubitak od oko 3.000 eura.

Za tipično vozilo s 32.000 kilometara prosječna vrijednost od oko 28.900 eura pada na oko 26.650, što znači da je riječ o padu od nešto više od 2.000 eura. Analiza je pripremana za britansko tržište, ali se omjer pada vrijednosti vozila može primijeniti na bilo drugo.

Vozači se također mogu suočiti s dodatnim troškovima ako su pušili u leasing vozilu koje potom vraćaju. Ako automobil zahtijeva temeljito unutarnje čišćenje kako bi se vratio u prvobitno stanje, troškovi se mogu kretati od oko 90 do 350 eura, ovisno o težini oštećenja. Iako neki pretpostavljaju da je korištenje e-cigareta u vozilu manje štetno, i to može uzrokovati probleme.

"Korištenje e-cigareta može se činiti manje štetnim, ali njihovi aerosoli i dalje mogu ostaviti blage mirise, ljepljive naslage na površinama i kondenzaciju u skučenim prostorima. Iako su učinci možda manje primjetni nego kod cigaretnog dima, oni i dalje mogu utjecati na dojam čistoće i održavanosti automobila kod potencijalnih kupaca", tvrdi Doyle te dodaje:

"Stanje unutrašnjosti igra veliku ulogu u preprodajnoj vrijednosti, a vozila s neugodnim mirisima ili vidljivim naslagama teže se prodaju. Kupci ih ili potpuno izbjegavaju ili u svoje ponude uračunavaju troškove dubinskog čišćenja i popravaka."

Doyle za kraj savjetuje sljedeće: "Ako želite zadržati vrijednost svog automobila, najbolje je održavati unutrašnjost bez dima i pare od e-cigareta kad god je to moguće."