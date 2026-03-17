"Ne činite to"
Velika pogreška mnogih vozača: Ova navika uzrokuje štetu na automobilu i umanjuje mu vrijednost
Stručnjaci upozoravaju da jedna navika vozača može znatno smanjiti preprodajnu vrijednost njihovih automobila.
Mnogi vozači možda nisu svjesni da jednom navikom uzrokuju štetu na svom vozilu koju je teško popraviti, a pritom ih može i stajati popriličan iznos od nekoliko tisuća eura.
Stručnjaci upozoravaju da pušenje unutar automobila može znatno smanjiti njegovu preprodajnu vrijednost. To se posebno odnosi na vozila s malom kilometražom koja bi inače postizala visoke cijene.
Analiza Carwowa, internetske trgovine za prodaju i kupnju automobila, pokazala je da redovito pušenje u vozilu koje je prešlo tek oko 15.000 kilometara može smanjiti prodajnu cijenu za oko 3.000 eura. Čak i automobili s većom kilometražom, s oko 160.000 prijeđenih kilometara, mogu izgubiti oko 500 eura na vrijednosti, piše Mirror.
"Dim cigareta sadrži sitne čestice koje se zadržavaju na presvlakama, tepisima i kontrolnim pločama. S vremenom to može ostaviti trajne mirise, mrlje i naslage koje je teško – i često skupo – ukloniti", objasnila je stručnjakinja za potrošačke teme, Siobhan Doyle iz Carwowa.
Pušenje u autu Foto: Getty Images
Studija, koja je analizirala tipične procjene vrijednosti na platformi Carwow, pokazala je da prosječno vozilo s 15.000 prijeđenih kilometara postiže cijenu od oko 38.000 eura, ali ona pada na oko 35.000 ako je automobil prethodno bio u vlasništvu pušača – što je značajan gubitak od oko 3.000 eura.
Za tipično vozilo s 32.000 kilometara prosječna vrijednost od oko 28.900 eura pada na oko 26.650, što znači da je riječ o padu od nešto više od 2.000 eura. Analiza je pripremana za britansko tržište, ali se omjer pada vrijednosti vozila može primijeniti na bilo drugo.
Vozači se također mogu suočiti s dodatnim troškovima ako su pušili u leasing vozilu koje potom vraćaju. Ako automobil zahtijeva temeljito unutarnje čišćenje kako bi se vratio u prvobitno stanje, troškovi se mogu kretati od oko 90 do 350 eura, ovisno o težini oštećenja. Iako neki pretpostavljaju da je korištenje e-cigareta u vozilu manje štetno, i to može uzrokovati probleme.
"Korištenje e-cigareta može se činiti manje štetnim, ali njihovi aerosoli i dalje mogu ostaviti blage mirise, ljepljive naslage na površinama i kondenzaciju u skučenim prostorima. Iako su učinci možda manje primjetni nego kod cigaretnog dima, oni i dalje mogu utjecati na dojam čistoće i održavanosti automobila kod potencijalnih kupaca", tvrdi Doyle te dodaje:
"Stanje unutrašnjosti igra veliku ulogu u preprodajnoj vrijednosti, a vozila s neugodnim mirisima ili vidljivim naslagama teže se prodaju. Kupci ih ili potpuno izbjegavaju ili u svoje ponude uračunavaju troškove dubinskog čišćenja i popravaka."
Doyle za kraj savjetuje sljedeće: "Ako želite zadržati vrijednost svog automobila, najbolje je održavati unutrašnjost bez dima i pare od e-cigareta kad god je to moguće."
