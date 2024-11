Nova vrsta prevara: Ogrebu vam auto, pa ostave papirić s porukom i mame vas na nadoknadu štete

Domišljatim prevarantima nema kraja. Ovoga puta mame vas preko limenih ljubimaca. Ako na svom automobilu primjetite oštećenje a ispod metlice brisača papirić s brojem, riječ je o novoj internetskoj prevari, Policija apelira da u tom slučaju nazovete njih, a ne neki broj koji vam je ostavljen na papiru. Napadačima ne manjka kreativnost. Uvijek žele biti korak ispred.

"U konkretnom slučaju se stvara izvrsna slika da se nešto desilo da nešto treba brzo napraviti da treba doći do nekih novaca i zato građani loše reagiraju, ono što ne bismo trebali raditi kad god primamo nekakve linkove posebno skraćene koje nas vode na neke stranice koje prije nismo koristili, ne trebamno ih koristiti", izjavio je Alen Delić, IT stručnjak.

Građani sve oprezniji. Svakodnevno kažu stižu raznorazne poruke.

"Jako je danas puno prevara, ljudi trebaju biti oprezni, kolega mi je dobio poruku na brisaču, ostavio mu je netko broj telefona vjerojatno zato što ga je netko vidio da ga je lupio i naravno kad je kasnije nazvao taj broj, taj broj uopće ne postoji", izjavio je Ivan iz Zagreba.

"Treba se pazit, zaštitit račun, ne ostavljam svoje podatke uglavnom.", izjavila je Lucija iz Zagreba.



"U globalu mogu reći da sam se susretao sa pokušajem prevara, vezano za automobile nemam iskustva, ali vjerujem da u skoroj budućnosti pošđto je to jedan veliki diapazon ljudi u tome, sigurno bi mogo doći", izjavio je Borna Barlović iz Zagreba.

Ako do oštećenja i ostavljanja broja dođe, na ovome treba inzistirati, ističe naš sugovornik.

"Ja bi ga nazvao i zamolio bi ga da se nađemo kod osiguravatelja, kod njegovog osiguravatelja i da tamo u relativno sigurnom okruženju razmijenimo podatke za nadoknadu štete", izjavio je Krunoslav Ormuž, sudski vještak za promet.

Motivi lopova uvijek isti, domoći se zarade.

"Pokušavaju doći do broja bankovne kartice, do odobrenja da se napravi neka transakcija do pristupa različitim mobilnim aplikacijama koje mogu trošiti novac, sve su to elementi da bi oni zaradili novac, žele iskoristiti osobne podatke da bi kasnije mogli raditi neke druge napade da bi mogli preprodavati te podatke, posebno ako su to zdravstveni podaci koji nekome mogu biti od interesa", izjavio je Alen Delić, IT stručnjak.

Prijevara će zbog digitalizacije biti sve više, samo edukacijom i oprezom možemo ih spriječiti.

