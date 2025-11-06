Mladima stiže poklon za 18. rođendan: Država našla način da im približi kulturna događanja

Od iduće godine za 18. rođendan učenici će od Vlade na dar dobiti kulturnu iskaznicu.

"Jedan vaučer od 100 eura kojim će moći plaćati karte za kino, za kazalište, za muzeje, za baštinske ustanove, kupiti knjigu", pojasnila je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.

Cilj je potaknuti sudjelovanje mladih u kulturnim događajima, učiniti im kulturu dostupnijom i stvoriti navike konzumiranja kulture. Prvu obavijest učenici će dobiti ususret rođendanu, i to putem e-Dnevnika. Sve je digitalno.

"Oni koji stvaraju sadržaje će se prijaviti u sustav, a onda će se vrlo jednostavno, putem mobilne aplikacije, skidati trošak", rekla je ministrica.

Mladu publiku, kojoj itekako imaju što ponuditi, umjetnici s nestrpljenjem očekuju. Slični programi već postoje u brojnim europskim državama, a u Hrvatskoj kreće iduće godine – iskaznicu će dobiti svi koji od 1. siječnja postanu punoljetni, a ona im vrijedi do 19. rođendana.

