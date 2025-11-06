Mladima stiže poklon za 18. rođendan: Država našla način da im približi kulturna događanja

Cilj je potaknuti sudjelovanje mladih u kulturnim događajima, učiniti im kulturu dostupnijom i stvoriti navike konzumiranja kulture. Prvu obavijest učenici će dobiti ususret rođendanu, i to putem e-Dnevnika. Sve je digitalno.
"Oni koji stvaraju sadržaje će se prijaviti u sustav, a onda će se vrlo jednostavno, putem mobilne aplikacije, skidati trošak", rekla je ministrica.
Mladu publiku, kojoj itekako imaju što ponuditi, umjetnici s nestrpljenjem očekuju. Slični programi već postoje u brojnim europskim državama, a u Hrvatskoj kreće iduće godine – iskaznicu će dobiti svi koji od 1. siječnja postanu punoljetni, a ona im vrijedi do 19. rođendana.
