Mladi par koji je uspio kupiti stan iz snova: "Bili smo očajni i htjeli odustati, a zbog ovog se na kraju sve zamalo srušilo"

Prije nešto više od godinu dana krenuli smo s mladim parom u pustolovinu kupovine stana u Zagrebu, a sada je taj pothvat napokon došao svome kraju. Dobili su ključ u ruke.

"Kad se podvuče crta, pala nam je sjekira u med", sa smiješkom nam govori mladić koji je s djevojkom više od godinu dana intenzivno proučavao oglase, zivkao prodavatelje, manevrirao između agencija, obilazio nekretnine širom Zagreba… Dva puta mislili su da su kupili stan, da je gotovo, a onda je sve propalo. I opet ispočetka.

Zato je danas njihova sreća još i veća.

"Mogu reći da smo kupili stan naših snova. Na kraju smo već stvarno bili očajni i praktički smo donijeli odluku da izlazimo iz najma jer nam je curio rok i iznajmimo drugi stan. No, nismo se predavali. Stan koji smo na kraju kupili nije najbolje izgledao na fotografijama, no kad smo ušli u njega – to je bilo to. Oko 8 sati smo ga došli pogledati, a ponudu smo dali već za tri sata. Prije svega, cijena je bila dosta povoljna u odnosu na one koje su u oglasnicima za Zagreb", kaže naš sugovornik.

Ilustracija Foto: Getty Images

Stan koji su kupili nalazi se u Novom Zagrebu. Ima 60-ak kvadrata, a platili su ga nešto više od 140.000 eura, odnosno oko 2350 eura/m2.

"Nije dio Novog Zagreba koji smo razmatrali za život, ali sad vidimo da je kvart super. Na kraju je ispala i kvadratura veća od one koju smo planirali. No, nakon potpisivanja predugovora za kupnju stana, trebala su još dva mjeseca da se sve privede kraju jer smo naišli na poteškoće na koje nismo računali. I opet nas je situacija dovela do ruba živaca. Jer, kad nađeš stan koji ti se sviđa, kad potpišeš predugovor, ti si unutra, planiraš život, a onda se sve opet zamalo srušilo", priča ovaj mladić.

Poteškoća je zapravo bila banka koja je, ne krivnjom mladog para, zahtjev za kredit rješavala dva mjeseca umjesto uobičajenih 45 dana što je umalo dovelo u pitanje i rokove za kupnju stana.

"Uzeli smo kredit na 30 godina. Uspjeli smo dobiti cjelokupni iznos, dakle nije nam trebalo učešće, a procjena vrijednosti stana koju je napravila banka bila je veća iznosa za koji smo kupili stan. Osim toga, uspjeli smo izbjeći agenciju, a dobit ćemo i povrat poreza na nekretnine, što je nova mjera države, tako da smo, sve u svemu, jako zadovoljni kako smo prošli jer smo tu uštedjeli oko 8000 eura, a ostao nam je i iznos koji smo planirali dati za učešće", kaže naš sugovornik.

Taj će novac utrošiti na manje renovacije koje su potrebne prije useljenja u stan.

Svima koji kupuju stan savjetuje da ne budu lijeni obići nekoliko banaka jer se u njihovom slučaju pokazala velika razlika u ponudama iznosa kredita: od 140.000 do čak 200 tisuća eura.

Ilustracija Foto: Getty Images

Na pitanje što bi, sad kad zna sve o kupnji nekretnine, napravio drugačije da ide opet ispočetka, govori: "Ne bih možda bio toliko ograničen po pitanju kvartova kao što sam bio u početku. Jer, kroz mnoge sam samo prošao, u mnogima nisam nikad bio pa sam ih u startu prekrižio. No, s vremenom se taj radijus samo širio isto kao što se povećavao i iznos koji smo bili spremni dati za stan jer si toliko očajan da više ne znaš što da radiš… Toliko lako se zapravo zaletiš, u jednom trenu si na nebu, a u drugom u blatu."

Pitali smo ga je li bio sumnjičav prema stanovima koji se mjesecima nalaze u oglasniku pa mnogi potencijalni kupci u startu misle da nešto s njima ne valja.

"Istina, uvijek postoji neki razlog za stanove koji se dugo prodaju, no iz mojeg iskustva najčešće su to tvrdoglavi vlasnici. Mi ih nismo zaobilazili. Imali smo taktiku da ćemo ići pogledati svaki stan koji nam se svidi. Nakon svega što smo prošli, mogu reći da najveću ulogu ima sreća i da se svidiš prodavatelju stana ako je više ponuditelja. Mislim, ako imaš brdo novca onda ništa od toga nije bitno. No, ne igramo svi s istim kartama, ali prije svega moraš igrati da bi te sreća pomazila", poručuje naš sugovornik koji se nada da će do kraja ožujka sa svojom partnericom nakon duge i mukotrpne potrage napokon useliti u stan svojih snova.

