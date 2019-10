Članovi obitelji Maršanić u utorak su podigli ogradu na okretištu tramvaja u Prečkom, a u četvrtak su pozvani u Ured zagrebačkog gradonačelnika.

Članovi obitelji Maršanić blokirali su u utorak navečer prolaz tramvajskim linijama 5 i 17 u Zagrebu na okretištu Prečko. Ogradu su uklonile gradske službe, a okretište u Prečkom čuvaju zaštitari. Od Mladena Maršanića doznajemo - u četvrtak ujutro je pozvan u Ured zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.

"U srijedu kasno poslijepodne smo dobili poziv iz Ureda gradonačelnika. Pozvali su nas da u četvrtak u 9 sati budemo kod gradonačelnika kako bi nam iznijeli svoj prijedlog rješenja ove situacije", kazao je za DNEVNIK.hr Mladen Maršanić. Nada se da će prijedlog biti 'na papiru' te da će dobiti konkretnu ponudu kako riješiti problem koji je nastao.

"Sigurno postoje modusi kako riješiti ovaj problem. Mogu nas isplatiti ili idemo u najam zemljišta", objašnjava Maršanić. Kaže i da Graz Zagreb nije vratio u posjed sporno zemljište te da rade na tome kako bi dobili i to rješenje. Ne zadovoljava ga, kaže, objašnjenje Grada Zagreba kako se radi o komunalnoj infrastrukturi koja je javno dobro.

Nisu postavili ultimatum Gradu

Neki mediji objavili su da su Maršanići dali Milanu Bandiću 24 sata za rješenje problema, no Mladen Maršanić odlučno poriče da je dao gradonačelniku ultimatum.

"To nije istina! Rečenice se mogu protumačiti na više načina pa nastane nešto što nije rečeno. Ultimatumom se ne može dobiti ništa, mi smo za mirno rješenje. Neki vole 'zaoštriti' situaciju, no mi to nismo rekli", objasnio je.

"Javno dobro u općoj uporabi"

Iz gradskog Odjela za pripremu zemljišta za izgradnju na naš upit poručuju - radi se o "javnom dobru u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave i/ili osobe koja obavlja komunalnu djelatnost" pa predmetno zemljište neće vratiti Maršanićima. Dodaju da "Grad Zagreb poduzima sve potrebne mjere da posjed bude štićen kao komunalna infrastruktura, što okretište tramvaja i jest".

Objašnjenje Grada Zagreba s potpisom pročelnika Damira Lasića prenosimo u cijelosti.

- Janko Juretić je 30.10.1979. dobrovoljno predao u posjed i na korištenje Gradu Zagrebu – općini Trešnjevka, zemljište označeno kao z.k.č. 6369 i z.k.č. 6353, površine 772 čhv (2775 m2) i 1629 čhv, (5859 m2) k.o. Vrapče novo, u svrhu gradnje prometnica u naselju Prečko te mu je prema tada važećim propisima utvrđena i isplaćena naknada. U trenutku predaje zemljišta isto je bilo poljoprivredno. Vera Maršanić, kćer Janka Juretić podnijela je 1997. godine zahtjev za naknadu oduzete imovine prema Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine za predmetna zemljišta.

- Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, Sektor za upravno-pravne poslove, Odjel za naknade i izvlaštenja, Treći područni odsjek je za novoformiranu z.k.č. 6353/1 (koja je formirana od z.k.č. 6353), površine 1425 m2, k.o. Vrapče novo, dana 28.10.2015. donio rješenje kojim se Veri Maršanić iz Zagreba, Trebež 7, daje u vlasništvo (vraća) zemljište oznake z.k.č. 6353/2, površine 1425 m2, k.o. Vrapče novo, koja čestica u naravi danas predstavlja okretište tramvaja u Prečkom.

Predmetno rješenje je doneseno u Upravnom postupku koji se vodio se pred tijelima prvog, drugog i trećeg stupnja, odnosno pred Gradskim uredom za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, pred Ministarstvom pravosuđa i pred Upravnim sudom Republike Hrvatske te je Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, kao tijelo prvog stupnja, postupao prema uputama tijela višeg stupnja, koje su upute izražene u Rješenju Ministarstva pravosuđa i Presudi Upravnog suda Republike Us-12323/2008-7 od 27.5.2010, koji sud je u istoj zauzeo stajalište da ukoliko se radi o gradnji nakon donošenja cit. Zakona, takva gradnja nije zapreka za naturalni povrat.

Dakle, predmetno rješenje kojim je Veri Maršanić vraćeno vlasništvo nad spornim zemljištem, doneseno je sukladno uputama tijela višeg stupnja, i po kojim uputama je Grad Zagreb po zakonu obavezan bio dužan postupati. Također se ističe da je, prema odredbama mjerodavnih Zakona, stranka u postupku bilo i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, koje je za zastupanje ovlastilo Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu, a koje se protivilo sklapanju nagodbe u upravnom postupku kojom bi se utvrdila naknada za zemljište, prije nego se donese rješenje kojim će se utvrditi pravo vlasništva Vere Maršanić. U konačnici je rješenje kojim je utvrđeno pravo vlasništva Vere Maršanić na predmetnom zemljištu postalo pravomoćno 29.3.2019.

- Osim navedenog spornog zemljišta je Gradski ured donio Rješenja 31.3.2008. i 16.11.2011. kojima su Veri Maršanić vraćene u vlasništvo i posjed čestice označene kao z.k.č. 6369, površine 2775 m2, k.o. Vrapče novo i novoformirana z.k.č. 6353/1, površine 4434 m2 (koja čini dio nekadašnje z.k.č. 6353), k.o. Vrapče novo. Predmetne su čestice bile neizgrađene te su stoga mogle biti vraćene i u vlasništvo i u posjed.

- Rješenjima kojima su čestice vraćene u vlasništvo Veri Maršanić utvrđena je i obveza vraćanja revaloriziranog iznosa primljene naknade, što je obitelj Maršanić i učinila.

- Mladen Maršanić i Mirjana Kos su pravni sljednici Vere Maršanić.

- No, ističe se da, iako je predmetno zemljište vraćeno u vlasništvo Veri Maršanić, obzirom da okretište tramvaja u Prečkom predstavlja komunalnu infrastrukturu koja je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave i/ili osobe koja obavlja komunalnu djelatnost te se stoga nalazi i u posjedu istih, predmetna čestica na kojoj je okretište sagrađeno nije mogla biti vraćena u posjed obitelji Maršanić, a Grad Zagreb poduzima sve potrebne mjere da posjed bude štićen kao komunalna infrastruktura, što okretište tramvaja i jest.

- Nakon pravomoćnosti Rješenja kojim je predmetna čestica vraćena u vlasništvo obitelji Maršanić, započeti su pregovori između Grada Zagreba i punomoćnika obitelji Maršanić.

- Punomoćnik obitelji Maršanić bio je nakon pravomoćnosti Rješenja o povratu predmetne čestice pozivan u Grad Zagreb na više sastanaka, a sudskom vještaku naloženo je da izradi elaborat procjene tržišne vrijednosti predmetnog zemljišta, u skladu sa Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina, kako bi se temeljem elaborata procjene i u skladu sa Zakonom mogla obitelji Maršanić ponuditi naknada, odnosno sklapanje nagodbe, priopćeno je iz Grada Zagreba.

Rješenje u četvrtak?

Hoće li Maršanići prihvatiti prijedlog Bandićevog ureda ili će se borba za okretište tramvaja na Prečkom nastaviti - moglo bi se znati već u četvrtak prijepodne.

Opunomoćenik obitelji Goran Husić kazao je da ne zna što će im Grad ponuditi. "Po meni, imaju samo tri rješenja: kupiti zemljište, iseliti okretište ili zemlju uzeti u najam", kaže Husić i dodaje da obitelj dok čeka odgovor neće poduzimati ništa. U međuvremenu, okretište u Prečkom u srijedu čuvaju zaštitari. Ograda je uklonjena još u utorak navečer, a tramvajski promet odvija se uredno.