Obitelj Maršanić, koja je u utorak blokirala okretište tramvaja u zagrebačkom naselju Prečko, jutros se sastala s gradonačelnikom Bandićem. Čekaju ponudu Grada, a spremni su i na nove akcije.

"Očekivao sam da se ništa neće dogoditi, a ništa se nije ni dogodilo. Sastanak nije urodio plodom", rekao je jutros Mladen Maršanić.

Nakon što je njegova obitelj u utorak poslijepodne blokirala okretište tramvaja u zagrebačkom Prečkom, Mladen Maršanić u srijedu u 7:30 sastao se s predstavnicima Grada Zagreba. Na sastanku je bio i gradonačelnik Milan Bandić.

"Milan Bandić rekao je da će se do kraja dana naći rješenje i da će me on osobno nazvati. Sad čekamo. Ako se ništa ne dogodi, stvari zaoštravamo do kraja", najavio je Maršanić, no nije htio precizirati što će konkretno obitelj poduzimati.

Opunomoćenik obitelji Goran Husić kazao je da ne zna što će im Grad ponuditi.

"Po meni, imaju samo tri rješenja: kupiti zemljište, iseliti okretište ili zemlju uzeti u najam", kaže Husić i dodaje da obitelj danas dok čeka odgovor neće poduzimati ništa.

U međuvremenu, okretište u Prečkom od jutra čuvaju zaštitari. Ograda je uklonjena još sinoć, a tramvajski promet odvija se uredno.

Članovi obitelji Maršanić blokirali su u utorak navečer prolaz tramvajskim linijama 5 i 17 u Zagrebu na okretištu Prečko.

"Nismo dobili odštetu"

Obitelj Maršanić kaže da im je zemlja oduzeta još u Jugoslaviji. Tada im je rečeno da će tu biti izgrađena cesta, no to se nikada nije dogodilo.

Grad Zagreb izgradio je okretište tramvajskih linija 5 i 17, a Maršanići tvrde da nikad nisu dobili niti kune naknade za svoje privatno vlasništvo. Kažu da im je sada prekipjelo jer se s Gradom Zagrebom godinama spore, a nema rezultata. Tramvajska pruga ondje je od 2001. godine.

"Mi smo voljni riješiti taj problem mirnim putem, dogovorom, no s druge strane, od Grada nema odaziva", rekao je u utorak Maršanić. Tvrdi da im naknada nikad nije isplaćena.

"To su tri generacije, od djeda, majke i, evo, sestre i mene. Dvije su se države promijenile - stara Jugoslavija i današnja naša Hrvatska, a problem je ostao isti", objasnio je Maršanić.