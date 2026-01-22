Mjesto gdje se djeca osjećaju kao superheroji: Prvi rođendan jedinstvene trgovine u Hrvatskoj

Svako dijete ima svog junaka. Nekome je to Spider-Man koji skače s nebodera kako bi spasio grad, nekome Wonder Woman koja dokazuje da hrabrost ne poznaje granice, a nekome Batman koji uči da i iz tame može nastati dobro. Za djecu, superheroji nisu samo likovi s ekrana ili stranica stripova; oni su uzori, simboli pravde i snage, ali i polazište beskrajne igre i mašte.

Kada dijete obuče kostim svog omiljenog junaka, ono ne nosi samo tkaninu i boje, ono preuzima osobine svog heroja. Postaje hrabrije, sigurnije u sebe i spremno suočiti se sa svim. Upravo zbog tih super junaka, dijete vjeruje da može promijeniti svijet. Tu ideju već godinu dana njeguje trgovina Puna Kolica, najveći Superhero store u Hrvatskoj.

Trgovina obilježava prvi rođendan svoje poslovnice, a obljetnica je organizirana u suradnji s Geek Clubom, zajednicom koja okuplja ljubitelje pop kulture iz cijele zemlje. Rođendan je osmišljen kao obiteljski događaj u kojem se susreću mašta, igra i zajedništvo, vrijednosti koje superheroji simboliziraju i koje se potiču kod djece svakim novim likom, figuricom ili kostimom.

Iz perspektive roditelja, posebno onih čija djeca obožavaju superjunake, trgovina Puna Kolica nudi jedinstveno iskustvo; mjesto gdje se obiteljski izlet pretvara u svijet mašte i igre. Cijelu ponudu njihovih proizvoda možete pronaći na stranici Bijelo Jaje.

Geek Club, s kojim je ostvarena suradnja, ujedno je organizator nadolazećeg GeekCona, sajma geek kulture koji će se održati 7. i 8. veljače u Osnovnoj školi Eugen Kumičić u Velikoj Gorici. Na sajmu će sudjelovati brojni izlagači, među kojima i Puna Kolica, a poseban gost bit će hrvatski Spider-Man, Maximilian Bindernagel Vujnović.

Prvi rođendan poslovnice tako postaje više od proslave - pretvara se u potvrdu da superheroji, kroz igru i maštu, nastavljaju inspirirati nove generacije i podsjećati odrasle na moć djetinje radosti.