Konferencija za novinare koja je trebala početi u 13:30 na kraju nije održana. Kako je Andrej Plenković rekao, sastanak se odužio, a novinari nisu dobili konkretan odgovor hoće li ili ne ipak biti. Nakon sat vremena odlučili su da više neće čekati, a konferencija je prebačena za neki drugi termin.

Na premijerovo kašnjenje, u petak se osvrnuo i reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago.

''Premijer Plenković nije prvi kojem su novinari napustili Banske dvore zbog kašnjenja. To je bilo i s premijerom Ivom Sanaderom u njegovom drugom mandatu. Stvar je pristojnosti. U konačnici, mi smo pozvani u tu kuću, u terminu koji je odredio domaćin Banskih dvora. Prema tome, ovo ne smije biti pravilo. Ovo nije poruka premijeru'', kazao je Mislav Bago.

Dodao je kako premijer zadnjih dana voli često tražiti neke teorije, ali da ne postoji nikakva skrivena namjera, ni skrivena agenda nas novinara. ''I mi imamo svoje vrijeme i naše vrijeme, kao i njegovo, je dragocjeno. U konačnici, kad vas netko pozove na večeru pa zar ćete stajati sat vremena ispred zgrade i čekati da vam netko otvori vrata? Mi trebamo imati jedan profesionalni, poslovni odnos između političara i novinara i mislim da bi ovo mogla biti dobra škola i Banskim dvorima, ali i svima ostalima. Vrijeme je dragocjeno, kako njima - tako i nama'', istaknuo je Bago.

Premijer pomalo pokazuje znakove nervoze, posebno oko toga propituju li se potezi njegove Vlade, točnije - prve reakcije Vlade na potres na Banovini.

"Ja nisam od onih koji po društvenim mrežama govore o neorganiziranosti. Nama nedostaje sustavnosti. Mi smo majstori improvizacije, ali ova zemlja ne može tako funkcionirati, od slučaja do slučaja. Ovoj zemlji treba sustavnost'', istaknuo je Bago.

Premijer zadnjih dana ne može prihvatiti da netko propituje odluke Stožera, njegove odluke, ministara, zašto se kasni...

''Mediji uglavnom to propituju na temelju izjava s terena. Kad čujete gradonačelnika Petrinje Darinka Dumbovića kako kaže da je nakon osam dana razmijenio mobitel s ministrom Tomom Medvedom, što bismo mi iz toga trebali zaključiti? Govori kako šest dana ništa nije funkcioniralo u Petrinji, ostalni lokalni načelnici također govore kako nije funkcioniralo. Danas šef Stožera govori 'moramo početi uvoditi red'''. Tko onda unosi paniku? Tko tu zbunjuje javnost? Tko stvara dojam neorganizacije? Ljudi koji na terenu, službeni dužnosnici to govore ili mediji koji to prenose'', upitao je Bago.

Nitko od medija u ovoj tragediji, kaže Bago, nisu lešinari.

''Svi mediji su pokazali svoju profesionalnost, žrtvovanje. Išli smo od mjesta do mjesta i tako će i dalje biti! Ovo je priča koja nadilazi svakoga od nas, politiku. Prema tome, ne trebaju se tražiti velike teorije zavjere i urote. Kritika, ona dobronamjerna se može uvijek saslušati. Ne možemo svi misliti isto, ali oni koji misle suprotno ne znači da su neprijatelji. Pogotovo u ovoj zemlji, pogotovo sada kada je ovakva tragedija. Premalo nas je, ovaj je kraj tri desetljeća bio izgubljen pa je sad na redu testiranje svih politika koje su bile odgovorne da bi se tamo neke stvari ispravile'', zaključio je Mislav Bago.

