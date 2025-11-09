Vijeće vukovarskih općina čeka Pavličekov zahtjev, oglasio se i gradski SDP

Iz Zajedničkog vijeća općina (ZVO) izvijestili su u nedjelju, povodom zahtjeva vukovarskog gradonačelnika Marijana Pavličeka za odgodom izložbe "Srpkinja", kako još nisu dobili službeni zahtjev gradonačelnika te ga pozivaju da im se obrati službenim putem.

"Zajedničko vijeće općina Vukovar je institucija nastala u postupku mirne reintegracije i posvećena je miru, promociji tolerancije i poštivanju te unaprijeđenju ljudskih prava, a ova izložba je usmjerena upravo na upućivanje takvih, antiratnih poruka. Nitko ne želi u gradu Vukovaru situaciju kakvu smo imali u proteklom razdoblju, pa će Zajedničko vijeće općina Vukovar i srpske institucije, nakon razgovora s gradonačelnikom, donijeti odluku o održavanju izložbe, a koja će biti usmjerena na očuvanje mira i poštovanje ljudskih prava", navode iz ZVO-a.

Također, pozivaju građane da se ne povode za "političkim manipuliranjem emocijama od strane navijačkih i neformalnih skupina", da ostanu smireni te ne dozvole narušavanje dostojanstva svih građana Vukovara.



Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček zatražio je od organizatora izložbe fotografija "Srpkinja, heroina Velikog rata"", Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog vijeća općina i Generalnog konzulata RS, da izložbu odgore "izvan studenoga", mjeseca u kojem se obilježava Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. i Vukovar se prisjeća stradanja u agresiji bivše JNA i srpskih paravojnih postrojbi 1991. godine.

Vukovarski SDP: "Pavličekov zahtjev je oblik zastrašivanja"

Gradski odbor SDP-a Vukovar ocijenio je u nedjelju „u najmanju ruku, neprimjerenim“ zahtjev vukovarskog gradonačelnika Marijana Pavličeka da se izložba fotografija "Srpkinja, heroina velikog rata", koja se treba otvoriti u utorak, 11. studenoga, odgodi izvan studenoga.

Taj je zahtjev "u najmanju ruku neprimjeren i podsjeća na totalitarno vrijeme u bivšoj državi i zapravo je oblik zastrašivanja manjinske zajednice slijedom recentnih političkih zbivanja, kao i korištenje Domovinskog rata i tragedije grada u tu svrhu“, priopćio je predsjednik GO SDP-a Vukovar Kruno Raguž.

Smatra kako "u demokratskom i emancipiranom, a posebice društvu pravde, pijetet prema žrtvi Vukovara i njegovoj tragediji ne smije biti razlogom umanjivanja prava nekog drugog naroda ili manjine i političkog pritiska".

"Smatramo da zahtjev gradonačelnika Pavličeka, nije molba, nego vršenje pritiska na ljude i naše sugrađane druge nacionalnosti i umanjivanje njihovih sloboda na iskazivanje kulturnog identiteta. Imamo slobodnu Hrvatsku, zasnovanu na antifašizmu i na Domovinskom ratu i trebamo je braniti od huligana i aveta iz prošlosti. Zbog toga povlačenje pred fašističkom ideologijom, siledžijama i nasilnicima što ovaj zahtjev gradonačelnika Pavličeka jest, GO SDP-a Vukovar mu se odlučno protivi", napisao je Raguž.