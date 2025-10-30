Moćni Leopardi, francuske haubice, kamioni... Vojska se naoružava u vrijednosti od gotovo 2 milijarde eura

Odbor za obranu Hrvatskog sabora odobrio je nabavu protudronske zaštite, haubica Caesar, tenkova Leopard 2A8 i terenskih kamiona TATRA.

Saborski Odbor za obranu danas je dao pozitivno mišljenje za četiri ključne nabave Ministarstva obrane koje će značajno modernizirati Hrvatsku vojsku.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić predstavio je projekte nabave sustava protudronske zaštite, 44 tenka Leopard 2A8, 18 samohodnih haubica Caesar MK2 i 420 teških terenskih kamiona TATRA T-815-7.

Ukupna vrijednost nabava koje će se pokrenuti do kraja ove godine iznosi 1,945 milijardi eura.

Tri vojna projekta – tenkovi Leopard 2A8, haubice Caesar i kamioni TATRA – financirat će se zajmovima EU financijskog instrumenta SAFE, dok će se sustav protudronske zaštite financirati iz proračuna Ministarstva obrane.

U projekte nabave uključene su tvrtke i partneri iz Hrvatske. Među njima su Končar i Đuro Đaković, a otvorena je mogućnost sudjelovanja i drugih hrvatskih proizvođača.

Time se potiče razvoj domaće obrambene industrije i jača sposobnost Hrvatske vojske te njezina interoperabilnost s NATO-om, priopćilo je Ministarstvo.

SUSTAV PROTUDRONSKE ZAŠTITE

Vrijednost: 125 milijuna eura (bez PDV-a)

Ministarstvo obrane sklopit će Okvirni sporazum s tvrtkom Končar d.d. za opremanje Hrvatske vojske sustavom protudronske zaštite višegodišnjim financiranjem od 2026. do 2029. godine.

Nabava vrijedna 125 milijuna eura bez PDV-a obuhvaća dva stacionarna sustava za zaštitu vojne kritične infrastrukture i dva mobilna sustava.

U prvoj fazi, koja se planira do sredine 2027. godine, predviđa se opremanje sustavima za praćenje, ometanje i presretanje dronova koji će biti integrirani u jedinstveni sustav zapovijedanja i nadzora. Sustav će biti otporan na kibernetičke prijetnje i potpomognut umjetnom inteligencijom. Druga faza projekta usmjerena je na opremanje mobilnim sustavima naoružanima topom kalibra 30 mm uvezanima u zajednički sustav.

Tvrtka Končar bit će sistem integrator i proizvođač dijela opreme poljske tvrtke Advanced Protection Systems (APS) čime će se omogućiti prijenos znanja i dijela proizvodnje sustava SKYctrl u Hrvatsku.

Dodatnu prednost predstavlja mogućnost uključivanja drugih hrvatskih tvrtki u ovaj projekt što pridonosi osnaživanju hrvatske obrambene industrije i smanjenju ovisnosti o inozemnim dobavljačima.

SAMOHODNE HAUBICE CAESAR 155 MM MK2

Vrijednost: oko 320 milijuna eura | Rok isporuke: 2029.

Zajednička nabava 18 samohodnih haubica Caesar 6 x 6 MK2 provodi se putem Francuske agencije za naoružanje (DGA) zajedno s Estonijom, Bugarskom, Portugalom i Slovenijom.

Nabava je podijeljena u dva paketa koji čine jedinstveni postupak opremanja.

Osnovni paket sastoji se od 18 samohodnih haubica Caesar, dok se dodatni paket sastoji od sredstava za motrenje i akviziciju ciljeva, sustava upravljanja vatrom, veze i prijenosa informacija, vozila veze, oklopnih vozila te teretno-terenskih vozila za prijevoz borbenih kompleta streljiva.

Planirano je da se potpisivanje ugovora za oba paketa obavi istovremeno, a novac će se osigurati iz EU instrumenta SAFE.

Rok isporuke je 2029. godina, a vrijednost nabave oko 320 milijuna eura.

TENKOVI LEOPARD 2A8

Vrijednost: oko 1,3 milijarde eura | Isporuka: 2028. – 2030.

Do kraja godine potpisat će se ugovor o nabavi 44 najmodernija tenka Leopard 2A8, a isporuka tenkova Hrvatskoj očekuje se od 2028. do 2030. godine.

Tenkovi Leopardi Foto: Dnevnik Nove TV

U 2028. godini Hrvatskoj će biti isporučeni prvi tenkovi, a do 2030. svi Leopardi 2A8. Uz tenkove, ugovor obuhvaća tri simulatora, pričuvne dijelove i logističku potporu. Novac će se osigurati iz EU instrumenta SAFE.

Tenkovi Leopardi - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o pripremnim radnjama za nabavu novih najmodernijih tenkova Leopard 2A8 u studenom 2024. godine. Vrijednost nabave je oko 1,3 milijarde eura.

TEŠKI TERENSKI KAMIONI TATRA T-815-7

Vrijednost: oko 200 milijuna eura | Rok isporuke: 2026. – 2030.

Zajednička nabava 420 teških terenskih kamiona TATRA T-815-7 s pogonom 6 x 6 i 8 x 8 provest će se potpisivanjem Okvirnog sporazuma koji su već potpisali Ministarstvo obrane Češke Republike, Ministarstvo obrane Slovačke i Tatra Defence Systems.

Novac će se osigurati iz EU instrumenta SAFE, a Okvirni sporazum potpisat će se do kraja godine.

Potpisivanje Okvirnog sporazuma omogućit će i potpisivanje ugovora između tvrtke Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. i Tatra Defence Systems u skladu s kojim će se završna montaža kamiona i njihovo održavanje provoditi u Hrvatskoj.

Kamioni Tatra ispunjavaju sve NATO-ove standarde za balističku i protuminsku zaštitu, a posjeduje ih 21 članica NATO-a.

Vrijednost nabave je oko 200 milijuna eura, a rok isporuke od 2026. do 2030. godine, stoji u priopćenju.