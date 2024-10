Još je jedan unosan posao pred hrvatskom vojskom – kupovina moćnih njemačkih tenkova. Dok se bruse svi detalji ugovora koji tek treba potpisati i koji je procijenjen na oko milijardu eura, Dnevnik Nove TV provjerio je što s nabavom jednog od modernijih tenkova Hrvatska dobiva.

Država kani kupiti 50 njemačkih tenkova, najnoviju verziju koja se proizvodi., a na ukrajinsku bojišnicu poslati 60 svojih starih tenkova i oklopnih transportera s dijelovima i streljivom.



"Uvodimo zapadnu tehnologiju, polako izlazi istočna tehnologija, ona zastarjela iz našeg sustava. Očekujemo kraj 2026., početak 2027. i onda sustavno kako se dinamika dogovori i ugovori do 2030.", rekao je državni tajnik u Ministarstvu obrane Branko Hrg.

Za vojnu tehniku koju će im Ukrajinci platiti Nijemci će Hrvatskoj sniziti i umanjiti cijenu. Pao je prvi dogovor u Berlinu, sada se čeka potpis na ugovor. Posao je zasad procijenjen na oko milijardu eura.

"Da bi to bila nabava kao što su Rafalei, ogromna i velika nabava", rekao je Hrg.

U svom naoružanju ima ga većina europskih vojski.

"Ulazimo u njegov razvoj, a nismo samo mi ušli, niz je država, Norveška, Nizozemska, Danska, Mađarska, Italija. To je nešto što ćemo mi vjerojatno koristiti idućih 40-ak godina", rekao je vojni analitičar Ivica Mandić.

"Kupujemo tenkove koji su među najboljima u svijetu", rekao je bivši zamjenik načelnika GS-a i umirovljeni general Slavko Barić.

O moćnom europskom oklopu priča se u superlativima. Težak je do 67 tona, ima brzinu do 70 kilometara na sat, domet 450 kilometara. Svladat će uspone do 60 %, rovove od oko 3 metra, pregazit će vodu dubine od jednog metra. Ima radarski sustav na prednjoj i stražnjoj strani.

"Ima mogućnost odabira više ciljeva istovremeno, to je znači suvremeno oružje. I predviđeno je da se on održava, mijenjaju dijelovi na terenu, ne mora se izvlačiti u posebne radionice", rekao je Barić.

"Je li taj broj tenkova dostatan? Odmah ću kazati da nije i da će trebati razmisliti o tome", rekao je Mandić.



"Da smo mogli prije, možda nije bilo sredstava, ali očito da je vrijeme takvo da se mora planirati", objasnio je Barić.

Tenkisti će obuku brzo svladati, kažu naši sugovornici, za tri do šest mjeseci. Iako je sve teže u borbi s dronovima - jugoslavenska verzija sovjetskih tenkova trebala bi pomoći ukrajinskoj vojsci na terenu.

"Trošenje te tehnike, kada je u pitanju oklop i kad su u pitanju tenkovi, strašno je veliko i potrebno je stalno obnavljati te snage", rekao je Barić.

Čekaju se prve isporuke i potpis unosnog posla.

