Milanović upozorava: "U 13 godina u Europskoj uniji nismo se pomaknuli"

Predsjednik Zoran Milanović sastao se s članovima Kluba izvoznika i poručio da samo konkurentan i tehnološki utemeljen izvoz može biti generator rasta.

"Mi proizvodimo malo i izvozimo malo. Apsolutan nominalan iznos izvoza roba i usluga je 46 milijardi eura, to je pola hrvatskog nominalnog BDP-a. Naglašavam nominalnog, zato što nominalni i onaj kupovne moći nisu isti i svakako treba dati prednost BDP-u po paritetu kupovne moći. Kada gledamo apsolutne brojke, ulaskom u EU sve su jako porasle. Ali, jednako smo ili slično nepokriveni, jednako smo ovisni o stranom znanju i stranoj usluzi i nema naznaka da se to bitno mijenja", rekao je Milanović na sastanku s članovima Liderovog Kluba izvoznika održanom u utorak u Uredu predsjednika Republike.

Predsjednik Milanović s članovima Kluba izvoznika - 1 Foto: Ured predsjednika

Predsjednik Milanović s članovima Kluba izvoznika - 2 Foto: Ured predsjednika

Kako piše u službenom priopćenju Ureda predsjednika, Milanović se složio s tezom da je izvoz generator rasta, ali upozorio da generator rasta može biti samo izvoz koji je konkurentan, tehnološki utemeljen, dominantan i prodoran.

"Izvoz je oblik snage i nadmoći nad suparnicima i najbolje se vidi u pokazateljima koliko je tvoja zemlja uspjela nekome nečega prodati. Mi smo nakon 13 godina članstva u EU tamo gdje smo bili, odakle smo krenuli. Država smo koja je jako ovisna o turizmu i to jedina industrija u širem smislu riječi koja se dosta razvila i koja Hrvatskoj čini dobro, ali to je i ovisnost o jednom agregatnom faktoru, o jednom izvoru", upozorio je.

Podsjetio je da Hrvatska kao zemlja i nacija nije i ne smije biti izbrisana ulaskom u EU te da u svakom trenutku moramo biti svjesni u kakvu smo se aglomeraciju uključili svojom voljom, bez ičije prinude i kakva su tu pravila igre.

Predsjednik Milanović s članovima Kluba izvoznika - 3 Foto: Ured predsjednika

Predsjednik Milanović s članovima Kluba izvoznika - 4 Foto: Ured predsjednika

Predsjednik Milanović s članovima Kluba izvoznika - 5 Foto: Ured predsjednika

Govoreći o položaju EU u globalnom svijetu danas, istaknuo je da Europska unija ima ukupan robni suficit sa svijetom 150 milijardi eura, a u proizvodnji hrane EU je samodostatna kao cjelina, što Hrvatska nije. Međutim, upozorio je da Europska unija istodobno postaje drugorazredni globalni igrač.

"Živjet će se još godinama relativno dobro i imućno, naša djeca su generacija koja će živjeti još relativno dobro. Međutim, što će biti dalje, to je iz ove kartografije jako teško pročitati", rekao je Milanović.

"Učinit će sve sa svoje strane, kao netko tko formalno predstavlja Hrvatsku u svijetu, da pomognem, poguram i otvorim vrata hrvatskoj robi, uslugama i znanju. S nadom i optimizmom da Hrvatska može bolje – a iz nekog razloga kao da ne želi, kao da živimo po inerciji cijelo vrijeme – vjerujem da će i ovaj razgovori imati svoju praktičnu korist. Nemam potrebe za samopromocijom, na izbore više ne idem, ali koliko mogu pomoći ću da naši ljudi izvuku neku korist i snagu za Hrvatsku", zaključio je.

Novi podaci o izvozu

Nakon uvodnih izlaganja predsjednika Milanovića i Miodraga Šajatovića, glavnog urednika Lidera, voditeljica Liderovog Kluba izvoznika Manuela Tašler predstavila je nove podatke o hrvatskom izvozu.

Predsjednik Milanović s članovima Kluba izvoznika - 7 Foto: Ured predsjednika

Predsjednik Milanović s članovima Kluba izvoznika - 8 Foto: Ured predsjednika

Prema podacima DZS-a, top pet hrvatskih izvoznih tržišta u prošloj godini bile su Njemačka, Slovenija, Italija, BiH i Srbija koja je lani prvi put ušla među top pet izvoznih tržišta. Zabilježen je i pad izvoza u SAD, ali značajan rast izvoza u Kanadu.

Podaci pokazuju da je više od polovice hrvatskog izvoza ostvareno na samo pet tržišta, a čak dvije trećine rasta izvoza ostvarene su na tržištima Njemačke, Slovenije i Italije. Njemačka je i dalje ključno tržište za hrvatski izvoz. Kao problem izdvaja se činjenica što je veći dio hrvatskog izvoza i dalje u segmentima niže dodane vrijednosti.

Predsjednik Milanović s članovima Kluba izvoznika - 9 Foto: Ured predsjednika

Predsjednik Milanović s članovima Kluba izvoznika - 10 Foto: Ured predsjednika

Predsjednik Milanović s članovima Kluba izvoznika - 11 Foto: Ured predsjednika

Na 43. susretu Liderovog kluba izvoznika održanom u Uredu predsjednika Republike bili su, osim predstavnika poslovnog časopisa Lider, glavnog urednika Miodraga Šajatovića, direktora Bojane Božanić Ivanović i Danka Sučević i voditeljice Liderova Kluba izvoznika Manuele Tašler, predstavnici tvrtki članica Liderovog kluba izvoznika: Katija Klepo, predsjednica Uprave, AD Plastik d.d., Sergio Galošić, predsjednik Uprave, Amelicor Group d.o.o., Ivana Barišić, direktorica izvoza Meteor Grupe, Badel 1862 d.d., Sanja Kunić, export Manager, Badel 1862 d.d., Ivan Bajkovec, direktor, Bajkmont d.o.o., Zvonko Kolobara, generalni direktor, BAT Adria, Pavao Pocrnja, Senior Cora Manager BAT Adria za CRO,SLO i BiH, Snježana Poljanek, Sales and Marketing Manager, DHL International d.o.o., Krešimir Paić, predsjednik Uprave, ECCOS-INŽENJERING d.o.o., Zvonimir Samodol, predsjednik Uprave, Hrvatsko kreditno osiguranje d.d., Alenka Jajac-Knez, izvršna direktorica, Jadran-Galenski laboratorij d.d., Ivan Paić, član Uprave, KONČAR elektroindustrija d.d., Vlatka Kamenić Jagodić, direktorica Sektora marketinga i korporativnih komunikacija, KONČAR elektroindustrija d.d., Tomislav Bagić, predsjednik, Uprave, Kraš prehrambena industrija d.d., Milena Vušak, članica Uprave, Kraš prehrambena industrija d.d., Ivana Jelaš, financijska savjetnica Liburnije (KWAN Advisory), LIBURNIA pomorska agencija d.o.o., Dario Kaurić, savjetnik Uprave za međunarodnu suradnju i regulatorne poslove, Odašiljači i veze d.o.o., Ivan Ostojić, član Uprave, Podravka d.d. i Nikola Požgaj, predsjednik Uprave, Požgaj grupa. d.o.o.