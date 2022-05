Predsjednik Zoran Milanović rekao je da su pravda i moral na strani Mirele Čavajde te da je država ta koja treba osigurati pomoć ženama kada svi ginekolozi imaju priziv savjesti. Zakon ne bi mijenjao, ali je naglasio da se procesima očito manipulira te da je pravo žene do određenog tjedna, "ali nakon toga nije". Da nije predsjednik, došao bi na prosvjed.

"U slučaju kada svi ginekolozi imaju priziv savjesti, tu treba nastupiti država" komentirao je predsjednik Zoran Milanović situaciju u kojoj u većini zagrebačkih bolnica zbog prizva savjesti nije moguće izvršiti pobačaj.

"Prije pet, šest, sedam godina nismo imali situaciju da svi ginekolozi imaju priziv savjesti pa i mnogi koji ga u stvari nemaju, ali su konformisti i ne žele se dovesti u situaciju da jedino oni rade ono što drugi ne žele", rekao i dodao kako "u tom slučaju imamo jednog ili dva ginekologa koji nemaju priziv savjesti i onda oni rade samo pobačaje. Ja to ne mogu zamjeriti nikome, ni onome koji ima priziv savjesti ni onome koji ga nema, ali se pravi da ga ima da bi se oslobodio tereta".

"Država je tu trebala nastupiti i reći - u redu, osigurat ćemo to i to, pod tim i tim uvjetima, da žene koje ispunjavaju te uvjete mogu dobiti tu uslugu i tu vrstu zaštite. Jer, kad kažemo da je izbor ženin - on jest, ali zakon oduvijek govori o nekim limitima. Dakle to je ženin izbor do određenog tjedna trudnoće, nakon toga se stvari kompliciraju, tako je u cijelom svijetu, ali nije dobro kad se prijeti kaznenim progonom", rekao je Milanović navodeći izjavu HDZ-ovog Branka Bačića da će "biti kaznenih prijava".

"Umjesto da riješe problem, prijeti se kaznenim progonom", rekao je Milanović.

Naglasio je kako je očito i da prilikom donošenja odluka o pobačaju u bolnicama nema ujednačene prakse, te da "nema ni reda". Naveo je i primjer svojeg prijatelja, bivšeg saborskog zastupnika, čijoj je supruzi 2107. godine nakon 10. tjedna komisija odobrila pobačaj "za malformaciju koja je bila bitno manja od ove o kojoj sada pričamo".

"Ovakvi su slučajevi uznemirujući, oni uznemiruju javnost, sutra će biti prosvjedi i nije to slučajno, politika to mora slušati", rekao je Milanović i dodao da je njegov stav da je pravo žene na izbor, ali "što sam stariji to je pobačaj za mene delikatnija tema. I u najliberalnijim državama zakoni kažu da je to pravo žene do određenog tjedna trudnoće, nakon toga više nije". Tako kaže i naš članak 22 Ustava, dodao je.

"Ja bih bio najsretniji da nema pobačaja i da sve završava sjajno. I pitanje je koliko je dijete bolesno, da li to dijete ima pravo biti rođeno ili je bolje da nije rođeno. U to se, što sam stariji teže petljam, ali ono što znam je da ne može nitko biti žrtva sustava zato što nijedan ginekolog u javnim bolnicama ne želi raditi taj nezahvalan težak posao za svakoga, to je mučno, a država ne radi ništa", rekao je.

"Nemojte me nasmijavati s Ustavnim sudom. Nikad ništa." komentirao je pitanje novinara treba li o tome odlučivati Ustavni sud.

"Ja zakon ne bih nikada mijenjao, ostavio bih ga zauvijek takvog" rekao je na komentar da je i njegova Vlada imala prilike mijenjati Zakon kojeg imamo od 1977. godine. "Međutim, nakon što sam otišao s položaja, počelo se nešto mijenjati. Zadnjih 6,7 godina imamo novonastalo stanje, imamo kompletne ginekološke klinike u kojima svi liječnici imaju prigovor savjesti. To nije bilo tako 2015., nije bilo potrebe da ja nešto poduzmem, jer se ta usluga tada mogla dobiti".

"Ja sam vodio stranku koja je imala Forum žena i da sam danas to što sam bio tada, priključio bih se ovim prosvjedima" rekao je Milanović. "Sad to ne mogu raditi kao predsjednik. Upozoravam samo na osjetljive teme. U ovom slučaju po meni je pravda i moral na strani gospođe koja se nalazi u toj situaciji" te je dodao i da ništa nije crno i bijelo.

"Postoje nekakvi procesi, ali njima se očito manipulira. I zato kažem, ako imamo situaciju da na Svetom Duhu nema nijednog ginekologa - neke znam osobno, za neke znam garantirano da nemaju priziv savjesti, nego su oportunisti, naprosto se žele izmaknuti - u tom slučaju vlast, država, ministarstvo - treba napraviti to da se ta pomoć ženi osigura". Milanović je prozvao i HDZ te spomenuo i Tuđmana koji "ovo ne bi gledao, nego bi to presjekao".