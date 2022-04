Potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić je komentirao sastanke s premijerom Andrejom Plenkovićem oko pomilovanja Zdravka Mustača i Josipa Perkovića. Osvrnuo se i na nadolazeću rekonstrukciju Vlade.

"Danas je u prvi plan premijer pustio Tomu Medveda, koji kao sudionik Domovinskog rata može govoriti", rekao je reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.

Potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić je rekao da su danas Plenković i on razgovarali o mogućem pomilovanju Josipa Perkovića i Zdravka Mustača. "To je njihovo zakonsko pravo, kao što je ustavno pravo predsjednika Republike donijeti akt o pomilovanju.

No nije dobro, a čini mi se da se polako stvara, je politički pristup koji se može promatrati kroz, da ne kažem - sramotni zakon Lex Perković. Nije dobro da se kroz taj proces pomilovanja pokušava dokazati i pokazati kako su hrvatski i njemački sud pogriješili pa će pomilovanje zamijeniti, po njima - krive odluke hrvatskog i njemačkog suda", smatra Bačić.

Kazao je da razumije generala Antu Gotovinu. "Sam ima iskustvo tumačenja zakona u haškom zatvoru. Nije dobro da se kroz pismo, koje je upućeno predsjedniku, govori o pravnim zavrzlamama i krivim odlukama sudova", ističe Bačić.

Kaže da se ne može sudjelovanje u Domovinskom ratu gledati kao olakotna okolnost i Mustaču i Perkoviću, a nekome se to neće ni spomenuti. "Onda to treba podignuti na razinu načela, a ne pristupati selektivno. Čini mi se da ovaj proces stvara najveću štetu Perkoviću i Mustaču", rekao je Bačić i dodao da to stvara dodatne podijele u hrvatskom društvu.

Napominje da se u javnom prostoru sudjelovanje u ratu pokušava prikazati kao olakotna okolnost, a optuženi su za ubojstva hrvatskih domoljuba i migranata za vrijeme bivše države. "Treba biti vrlo precizan. Eventualni akt pomilovanja može doći isključivo kao akt milosti iz, bilo humanitarnih, zdravstvenih razlozloga..., a nikako koristiti formulaciju koja drugim okrivljenicima, koji su u zatvorima, ne predstavlja olakotnu okolnosti", napominje Bačić.

Što se rekonstrukcije Vlade tiče, Bačić je rekao da to neće biti do Božića, već da će biti "vrlo brzo". "Ne želim utvrditi granicu, na premijeru je da o tome upozna svoju stranku i vladajuću koaliciju", zaključio je Bačić.

