Slučaj Mirele Čavajde otvorio je Pandorinu kutiju - od psihološke pomoći ženama do Zakona o pobačaju. Ustavni sud još je jednom podsjetio da je Saboru naložio izmjene zakona, a rok za to prošao je prije tri godine. Više doznajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Martine Bolšec Oblak.

Svašta se u Hrvatskoj mijenjalo u zadnjih 40 godina, ali Zakon o pobačaju nije. Posebno osjetljiv slučaj Čavajda otvorio je niz pitanja, među ostalim i o Zakonu.

"Ovaj slučaj o kojem govorimo se ne može dovoditi u vezu s pravom na pobačaj niti je to pravo Ustavni sud doveo u pitanje. Niti to pravo itko dovodi u pitanje kad govorimo o Vladi i saborskoj većini", istaknuo je potpredsjednik Vlade Davor Božinović.

Prošle su tri godine od kada je istekao rok Ustavnog suda Saboru da izmjeni Zakon, no premijer Andrej Plenković nema takve planove.

"U ovom trenutku ne", rekao je ranije premijer Plenković.

Liberali u Vladi razumiju premijera. "Na njegovom mjestu ni ja se ne bih htio time baviti jer znam koliko će to polarizirati društvo. Efekt neće biti ikakav osim što će Ustavni sud biti zadovoljan, pravnici će biti zadovoljni, ali posljedice po društvo će biti devastirajuće jer će se otvoriti pandorina kutija. Javit će se i oni koji će htjeti zabraniti pobačaj, to će biti veliki problem", istaknuo je Dario Hrebak.

Prema zadnjim podacima, legalno induciran pobačaj u Hrvatskoj se 2020. obavio 2594 puta:

U najvećim KBC-ima: Zagreb 86, Split 10, Osijek 211, Rijeka 362.

U manjim bolnicama najviše u Varaždinu, 205 pobačaja, Puli 128, najmanje u Kninu, Našicama, Novoj Gradiški, Požegi, Vinkovcima - jednom ili ni jednom.

Raspravljalo se o pravu žene na izbor, ali i pravu liječnika na priziv savjesti i na koalcijskom sastanku.

"Naš je interes da se djelovanje zdravstvenih ustanova uskladi sa zakonom. Ako ta usklađenost ne postoji, ako ravnatelji ne osiguravaju mogućnost provođenja zakona, onda je neophodno da se stanje promijeni", rekao je Milorad Pupovac.

Oporba zato danas kritizira premijera.

"Jasno i glasno su rekli da HDZ nema namjeru poštivati odluku Ustavnog suda", istaknula je saborska zastupnica stranke Možemo! Sandra Benčić.

"Kakav god zakon da donesemo, postojat će etičke dvojbe o tome jesu li određeni životi vrijedni življenja", rekao je MOST-ov Nikola Grmoja.

"Zamislite da jedan premijer kaže ne, ja neću za vrijeme svog mandata poštivati rješenje Ustavnog suda, i nastavit ću to raditi nakon pet godina i šutke ću kršiti postojeći zakon. To je nešto neviđeno do sad u politici", kazala je SDP-ova Sabina Glasovac.

U četvrtak će se u saboru raspravljati o SDP-ovom prijedlogu zakona, prema kojem bi pobačaj u Hrvatskoj bio legalan, besplatan i dostupan.

