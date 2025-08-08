Upaljeni meteoalarmi: Evo u kojim će regijama biti najviše temperature

Nema velikih promjena na sinoptičkom planu Europe. Hrvatska je i dalje pod dominantnim utjecajem visokog tlaka zraka koji donosi stabilnost i zatopljenje te gura fronte dalje na sjever, prema Ujedinjenom Kraljevstvu, Skandinaviji i Baltiku. Tamo je ovih dana svježije i promjenjivije, dok kod nas kreće – toplinski val!

I subota će u Hrvatskoj početi sunčano i vedro. Samo je rijetko, u blizini rijeka, u ranim satima, moguća kratkotrajna sumaglica i magla, ponajprije uz Savu, Unu i Kupu. Jutro će biti toplije nego danas.

U nizinama unutrašnjosti minimalna će temperatura biti oko 15, u gorju 12, a na obali od 22 do 25 stupnjeva, sa slabim burinom.

Drugi dio dana u središnjoj Hrvatskoj također sunčan i vedar. Puhat će samo vrlo slab vjetar, istočnih smjerova i bit će još toplije nego danas – prilično vruće – oko 34. Na snazi je zato žuto upozorenje na visoku temperaturu.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano i vrlo vruće. Sredinom dana i rano poslijepodne blago će ojačati vjetar, puhat će s istoka i jugoistoka, a temperatura će rasti do 35, 36 Celzijevih stupnjeva.

Sunčan, pretežno vedar i vruć dan imat će i stanovnici Istre, Primorja i gorja.

Temperatura će na obali biti od 33 do 35. Na snazi je zato narančasto upozorenje na vrućinu. Oko podneva će zapuhati maestral, ali samo slab, tako da neće donositi priželjkivano osvježenje.

U Gorskom kotaru i Lici bit će od 30 do 33 Celzijeva stupnja.

U Dalmaciji sunčano, bez oblaka te vrlo vruće. Danju će puhati umjeren maestral, a temperatura će biti još viša nego danas. Na obali između 32 i 34, a u unutrašnjosti od 35 do 37!

Temperatura mora je danas bila od 22 do 25 Celzijevih stupnjeva, no počela je polako rasti i taj će se trend nastaviti sljedećih 7 dana. UV indeks će i sutra biti vrlo visok u cijeloj zemlji. Sunčevo zračenje je sve do 16 sati vrlo jako.

Inače, dnevnog svjetla imamo okvirno do 20 sati i 40 minuta, tako da vremena za kupanje i dalje ima, kako ujutro, tako i kasno poslijepodne te predvečer.

Prognoza za iduća tri dana

Za kopneni dio Hrvatske, u nedjelju je vrhunac vrućine prvog dijela ovog toplinskog vala. Temperatura će biti oko 36, a u Slavoniji lokalno i više od toga.

U ponedjeljak će blago osvježiti, zapuhat će umjeren sjeveroistočnjak i temperatura će se spustiti za nekoliko stupnjeva, no i dalje ostaje vruće.

U utorak zatim novo zatopljenje. Sve ove dane, bit će sunčano, samo uz malo oblaka i bez kiše.

I na Jadranu će biti sunčano, vedro i vrlo vruće. Temperatura će noću biti od 25 do 28, danju oko 36, a u unutrašnjosti Dalmacije i više – do 38, 39. Nakon bure u ponedjeljak, u utorak se vraća maestral.

Vikend će, znači, proći uz sunčano i vrlo vruće vrijeme. Nedjelja će biti toplija od subote. Tada će za sjeverni Jadran biti na snazi crveno upozorenje meteo-alarma, a za ostatak zemlje narančasto, što znači da ćemo imati temperaturu koja je opasna za zdravlje. Riječ je o vrijednostima između 35 i 39 Celzijevih stupnjeva.