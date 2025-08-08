Obavijesti Foto Video Pretražite
Upaljeni meteoalarmi: Evo u kojim će regijama biti najviše temperature

Piše Dnevnik Nove TV, 08. kolovoza 2025. @ 20:56 komentari
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Meteorolog Nove TV Nikola Vikić-Topić donosi prognozu vremena za vikend.
  1. Medicinski helikopter - Ilustracija
    Očevid u tijeku

    Teška nesreća: Ozlijeđeno petero ljudi, po dijete došao helikopter
  2. Carinska uprava
    balkanski recept

    FOTO Vozača autobusa zaustavili na granici, carinici pronašli neočekivani plijen
  3. Đorđe Radomirović
    Potraga u tijeku

    Bjegunac iz zatvora ubio oca četvero djece. Ušao u kafić, ugasio muziku i pitao: "Tko ju smije ponovo pustiti?"

SAD i Rusija planiraju sporazum o primirju koji bi učvrstio Putinova osvajanja
Bloomberg objavio
Otkriveno što Trump nudi Putinu kako bi prekinuo rat u Ukrajini
Netanyahu optužuje Njemačku da "nagrađuje" Hamas nakon obustave izvoza oružja
Razočaran je
Izraelski premijer optužio Njemačku da "nagrađuje" Hamas
Meteorolog Nove TV otkriva: Na snazi alarmi, UV vrlo visok
Vremenska prognoza
Upaljeni meteoalarmi: Evo u kojim će regijama biti najviše temperature
Rebraši preplavili Istru: Ne peku, ali štete eko sustavu
Nalik meduzama
Zanimljivi organizmi preplavili Istru: "Kupanje izgleda kao plivanje u pudingu"
Ivo Sanader dužan je još milijune državi koja se pomalo naplaćuje iz blokiranih računa
Objavio DORH
Sanader je na uvjetnoj slobodi, no koliko je još novca dužan Hrvatskoj?
Nakon napada u Igranama načelnik poručio: "Apelirao bih da prodaju kuće"
Mjesto od 400 ljudi
Nakon napada u kojem je preminuo 67-godišnjak, načelnik poručio: "Prodajte kuće, tu suživota više nema"
Teška nesreća u Čačincima: Više ljudi ozlijeđeno, među njima i dijete
Očevid u tijeku
Teška nesreća: Ozlijeđeno petero ljudi, po dijete došao helikopter
Dva vozača autobusa iz Bugarske u jednom su danu pokušali prokrijumčariti više od 11 tisuća cigareta
balkanski recept
FOTO Vozača autobusa zaustavili na granici, carinici pronašli neočekivani plijen
Urušilo se gradilište u Zagrebu: "Koliko rade, urušit će se toga još i više"
Sve veći problem
Gradilište se urušilo usred zagrebačkog kvarta: "Čuo se prasak i onda se sve srušilo"
Bjegunac iz zatvora Đorđe Radomirović ubio oca četvoro djece
Potraga u tijeku
Bjegunac iz zatvora ubio oca četvero djece. Ušao u kafić, ugasio muziku i pitao: "Tko ju smije ponovo pustiti?"
Objavljena snimka pokušaja atentata koji se dogodio u Budvi
Užas u hotelu
Užas u hotelu: Atentat snimljen u susjedstvu – pogledajte snimku
Nakon napada u Igranama načelnik poručio: "Apelirao bih da prodaju kuće"
Mjesto od 400 ljudi
Nakon napada u kojem je preminuo 67-godišnjak, načelnik poručio: "Prodajte kuće, tu suživota više nema"
Vesna Zmijanac hitno hospitalizirana
susjedi zabrinuti
Bivša ikona Jugoslavije hitno hospitalizirana: "Stanje joj se pogoršava..."
Brandi Glanville tvrdi da joj se lice raspada
"Pretjerala sam..."
Nekad su se divili njezinoj ljepoti, a danas se boji pogledati u ogledalo: "Lice mi se raspada..."
Udala se komičarka Marina Orsag
''zaljubljenost do ušiju!''
Naša najpoznatija komičarka podijelila predivnu vijest: ''Ljudi moji, oženih se!''
Kako smršaviti bez vježbanja? Evo 13 načina
Znanstveno potkrijepljeno!
Kako smršaviti bez vježbanja? Evo 13 načina
Melanom: Simptomi koje ne smijete ignorirati
Oprez!
Melanom: Simptomi koje ne smijete ignorirati
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Normalno ili ne?
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Nećete vjerovati što za sobom vuče ovaj BMW! Originalnost oduševila domaću publiku
"BMW i pol"
Nećete vjerovati što za sobom vuče ovaj BMW! Originalnost oduševila domaću publiku
Podijelio neobičan ulov, takvo što viđa se samo jednom u životu
Kolika je vjerojatnost?
Podijelio neobičan ulov, takvo što viđa se samo jednom u životu
Njihove mačke su čisti urnebes, pogledajte što sve izvode
LOL
Njihove mačke su čisti urnebes, pogledajte što sve izvode
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Umjetna inteligencija
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Opasnost iz dubina: Drevni rasjed prijeti potresom jačim od 7,5 stupnjeva koji bi mogao promijeniti izgled cijelog područja
Već se trebao dogoditi, ali...
Opasnost iz dubina: Drevni rasjed prijeti potresom jačim od 7,5 stupnjeva koji bi mogao promijeniti izgled cijelog područja
OpenAI najavio promjene: ChatGPT više neće savjetovati korisnike da prekinu sa svojim partnerima
Savjet koji ne treba tražiti od AI
OpenAI najavio promjene: ChatGPT više neće ovo savjetovati
Na vrhu Zagreba buknula senzacija: Povratak Mirka Barišića u Dinamov ring?
Oporba sprema udar
Na vrhu Zagreba buknula senzacija: Povratak Mirka Barišića u Dinamov ring?
Celje pobijedilo Lugano 5:0 u 3. pretkolu Konferencijske lige
Pukla je petarda
Slovenci priredili senzaciju! Razmontirali sedam puta vrjedniju momčad, Hrvat zabio dva gola
Transferi: Dominik Livaković na meti je West Hama
Iskorak u karijeri?
Hrvatski broj 1 pred najvećim izazovom karijere – Premier liga zove!
Daleki grad: Njihova se nada u trenutku pretvorila u agoniju
DALEKI GRAD
Daleki grad: Njihova se nada u trenutku pretvorila u agoniju
Leyla: Kamo žuri - je li stvarno puknula cijev?
LEYLA
Leyla: Kamo žuri - je li stvarno puknula cijev?
Daleki grad: Svi su stigli u potragu - gdje je otišao?
DALEKI GRAD
Svi su stigli u potragu - gdje je otišao?
Recept za knedle sa šljivama koje smo rado provjerili hrpu puta
Hit ljetna slastica
Recept za knedle sa šljivama koje super ispadaju baš svaki put
Nepripitomljena ljepotica: Tirkizna uvala na Korčuli bez kafića, restorana i signala
Najljepša na otoku?
Nepripitomljena ljepotica: Tirkizna uvala na Korčuli bez kafića, restorana i signala
Napuštena Hrvatska: Pogledajte kakvu tugu skriva "propala kraljica", hotel koji je trebao biti ponos Velebita
U raljama birokracije
Napuštena Hrvatska: Pogledajte kakvu tugu skriva "propala kraljica", hotel koji je trebao biti ponos Velebita
UEFA ruskim klubovima isplatila više od 10 milijuna eura, ukrajinskim ništa. Razlog je pomalo čudan
Kako će ovo objasniti
UEFA ruskim klubovima isplatila više od 10 milijuna eura, ukrajinskim ništa. Razlog je pomalo čudan
Trump je izgleda bio u pravu. Carine su podigle američko gospodarstvo, a gdje je Europa? Lagano tone
Ne piše nam se dobro
Trump je izgleda bio u pravu. Carine su podigle američko gospodarstvo, a gdje je Europa? Lagano tone
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Recept za kolač brzi Gonzales
Jednostavna priprema
Ovaj kolač gotov je brzo, da brže ne može, a to mu i samo ime kaže. Evo recept
Ulična moda Zagreb u ženstvenoj haljini bez naramenica
modni pogodak
U centru Zagreba pronašli smo najženstvenije dnevno izdanje, baš je tip-top!
Što odjenuti ako želite izgledati mlađe?
JEDNOSTAVNIJE NE MOŽE
I stajling nas pomlađuje, a ovo su tri zlatna pravila za one koji žele skinuti godine odjećom
