Gradilište se urušilo usred zagrebačkog kvarta: "Čuo se prasak i onda se sve srušilo"

Gradilište se nalazi odmah pokraj ceste, a radi se o dubokoj rupi čiji su se dijelovi koji su najbliže cesti urušili. Zbog cijele situacije na teren je ranije izašla i policija, a državni inspektorat naložio je zatvaranje gradilišta.
Stanari susjednih zgrada zabrinuti su za sigurnost i postavljaju pitanje - dolazi li preizgrađenost Trešnjevke na naplatu?
"Dosta se prasak čuo, pogledala sam i vidjela sam da se sve to tu srušilo. Urušio se blok ispod pristupne rampe s južne strane", komentirala je stanarka Viktorija Kovačević
"To vam je redovna situacija jer jednostavno tu, koliko se gradi, to svake godine krene novo gradilište. Vi kad vidite kako se to i što se tu u biti dogodilo, to je urbanocid", dodala je Gordana
"Vidite li koliko rade kuća, zgrada..urušit će se toga još i više", komenitrala je Zora.