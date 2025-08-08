Gradilište se urušilo usred zagrebačkog kvarta: "Čuo se prasak i onda se sve srušilo"

Stanari zagrebačke Trešnjevke u proteklom su tjednu svjedočili urušavanju gradilišta - i to čak dva puta. Reagirali su i policija i državni inspektorat koji je zatvorio gradilište.

Gradilište se nalazi odmah pokraj ceste, a radi se o dubokoj rupi čiji su se dijelovi koji su najbliže cesti urušili. Zbog cijele situacije na teren je ranije izašla i policija, a državni inspektorat naložio je zatvaranje gradilišta.

Gradilište na Trešnjevci - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

Stanari susjednih zgrada zabrinuti su za sigurnost i postavljaju pitanje - dolazi li preizgrađenost Trešnjevke na naplatu?

"Dosta se prasak čuo, pogledala sam i vidjela sam da se sve to tu srušilo. Urušio se blok ispod pristupne rampe s južne strane", komentirala je stanarka Viktorija Kovačević

Gradilište na Trešnjevci - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

"To vam je redovna situacija jer jednostavno tu, koliko se gradi, to svake godine krene novo gradilište. Vi kad vidite kako se to i što se tu u biti dogodilo, to je urbanocid", dodala je Gordana

"Vidite li koliko rade kuća, zgrada..urušit će se toga još i više", komenitrala je Zora.