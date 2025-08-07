U Hrvatsku stiže toplinski val... Ali ne još: Evo kakvo nas vrijeme čeka u petak

Velik dio Europe, pa tako i ovaj naš, i dalje je pod utjecajem anticiklone, odnosno područja visokog tlaka zraka, što znači stabilne vremenske prilike uz sunčano vrijeme i porast temperature.

Petak prijepodne će u cijeloj Hrvatskoj tako biti sunčano i vedro. Ipak, uz Savu, Unu i Kupu ujutro je moguća sumaglica i magla, no one se neće dugo zadržavati, najviše do 6 ili 7 sati. Tad će na kopnu biti i prilično svježe za doba godine, između 11 i 13 stupnjeva, dok će na Jadranu jutro biti toplo, od 21 do 25, uz slab do umjeren burin.

I poslijepodne će biti većinom vedro u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Rijetko uz malo oblaka. Vjetar će biti slab, a temperatura još malo viša nego danas, uglavnom oko 31.

Vedro, sunčano i vruće bit će i na istoku – u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Popodne će zapuhati slab jugoistočni vjetar, a temperatura će rasti do 31, 32 Celzijeva stupnja.

U Primorju, Istri i Gorskoj Hrvatskoj pretežno vedro i vruće. Samo će nad Gorskim kotarom biti malo oblaka u popodnevnim satima. Na obali će puhati slab do umjeren maestral uz temperaturu oko 32, dok će u gorju biti podnošljivih 28 do 30.

I u Dalmaciji će u petak biti sunčano, vedro i vruće. Malo oblaka moguće je u Zagori. Oko podneva će zapuhati umjeren maestral, a navečer onda opet slab burin. Temperatura će u najtoplijem dijelu dana biti od 31 do 33 Celzijeva stupnja.

More je ponegdje pomalo svježe. Temperatura je danas, u četvrtak bila od 23 do 25. Najhladnije je kod Šibenika i Dubrovnika. No za vikend i osobito sljedeći tjedan jako će zatopliti. Ponovno će biti iznad 25 duž većine obale!

UV indeks će u cijeloj Hrvatskoj biti vrlo visok, što znači da se mogu dobiti opekline već za 10-ak minuta. Od 11 do 16 sati bi stoga trebalo izbjegavati boravak na sunccu.

Prognoza iduća tri dana

Krajem tjedna i početkom novog u unutrašnjosti će biti sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, samo će u ponedjeljak povremeno puhati umjeren sjeveroistočni. Osjetno će zatopliti. Najniža noćna temperatura bit će oko 18, a najviša dnevna od 33 do 36!

I na obali ćemo imati obilje sunca. Bit će vedro i vrlo vruće sljedećih dana. Pri tome će puhati slab do umjeren maestral, samo će u ponedjeljak prolazno okrenuti na buru. Noći će nakon dugo vremena opet postati neugodno tople, temperatura se neće spuštati ispod 23, 24, dok će danju rasti 34, 35.

Dakle, za vikend nam počinje novi toplinski val. Pratit će ga sunčano i vedro vrijeme. Trajat će barem 7 do 10 dana, pri čemu će temperatura prelaziti 35 Celzijevih stupnjeva, a sljedeći tjedan lokalno je moguće i blizu 40.