Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Međunarodni dan žena

"Žene su kičma otpora": Do pune ravnopravnosti još 130 godina

Piše Hina, 08. ožujka 2026. @ 10:55 komentari
Noćni marš
Noćni marš Foto: Ivana Grgic/Cropix
Međunarodni dan žena obilježava se kao podsjetnik na prosvjed kojim su tekstilne radnice 8. ožujka 1857. godine u New Yorku zatražile bolje uvjete rada i veće plaće.
Najčitanije
  1. Američko-izraelski napadi na skladišta nafte u Teheranu u tijeku
    Bliski istok gori

    VODEO Trump presjekao, Izrael objavio novu metu. Dramatične snimke obilaze svijet: "Padala je crna kiša"
  2. Mohamed bin Zajed Al Nahjan
    poslao upozorenje

    Prvi put se oglasio predsjednik Emirata: "Nemojte se zavaravati..."
  3. Ulična moda Zagreb kratke kožnate hlače - 1 9
    Baš su popularne

    Ove kratke hlače crnke sa zagrebačke špice bile su veliki zimski hit, a nosit će se i na proljeće
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Prošle godine objavljene 104 obavijesti o opozivu proizvoda s hrvatskog tržišta
Opoziv
Sigurnost na testu: Prošle godine objavljene 104 obavijesti o opozivu proizvoda s hrvatskog tržišta
Međunarodni dan žena: Do pune ravnopravnosti još 130 godina
Međunarodni dan žena
"Žene su kičma otpora": Do pune ravnopravnosti još 130 godina
Kina kritizira napade na Iran
Veliki sukob
Kina oštro upozorila: "Ovaj se rat nije trebao dogoditi, svijet se ne može vratiti zakonu džungle"
Deveti dan napada na Iran
Bliski istok gori
VIDEO Izrael ima novu metu, Iran poslao važno upozorenje susjedima, Kina poručuje: "Ovo je rat koji se nikada nije smio dogoditi"
Iransko vodstvo tvrdi ima resurse za šest mjeseci rata
Kriza na Bliskom istoku
Iransko vodstvo tvrdi da može izdržati napade: "Imamo resurse za mjesece ratovanja"
Sukob u vodstvu Europske unije
Nema suglasja
Ozbiljan pa i vrlo opasan sukob u vrhu EU-a: "Naši partneri više ne znaju kome se obratiti"
Deveti dan napada na Iran
Bliski istok gori
VIDEO Izrael ima novu metu, Iran poslao važno upozorenje susjedima, Kina poručuje: "Ovo je rat koji se nikada nije smio dogoditi"
Prvi put se oglasio predsjednik Emirata: "Nemojte se zavaravati, nismo lak plijen"
poslao upozorenje
Prvi put se oglasio predsjednik Emirata: "Nemojte se zavaravati, nismo lak plijen"
Pogođen neboder 23 Marina, evakuiran dio Dubaija
Presreli iranski dron
VIDEO Pogođen luksuzni neboder: Hitno evakuiran dio Dubaija
Iranski predsjednik se ispričao zemljama u susjedstvu
Rat na Bliskom istoku
Iranski predsjednik poslao pomirujuću poruku susjedima, istovremeno ispaljeni projektili na zemlje Zaljeva
Napadi na ciljeve u Iranu ušli u osmi dan
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Izrael pokrenuo novi val napada, pogođeno skladište nafte u Teherenu! Oglasila se Rusija: "Nismo neutralni, na njihovoj smo strani"
Svaki prijeđeni kilometar mogao bi se plaćati: Država razmatra naplatu za kamione na državnim cestama
Prometne promjene
Svaki prijeđeni kilometar mogao bi se plaćati: Država razmatra naplatu za kamione na državnim cestama
Ministarstvo pravosuđa objavilo je dokumente u kojima žena optužuje Donalda Trumpa za seksualno zlostavljanje 12
FBI 302
"Trump je otkopčao hlače i stavio mi glavu na penis. Ugrizla sam ga, a onda me udario. Rekao je..."
Napadi na ciljeve u Iranu ušli u osmi dan 9
Rat na Bliskom istoku
VIDEO Izrael pokrenuo novi val napada, pogođeno skladište nafte u Teherenu! Oglasila se Rusija: "Nismo neutralni, na njihovoj smo strani"
Veleposlanik Države Izrael pozvan je u petak na razgovor u Ured predsjednika Republike Hrvatske 8
izjave o iranu
Veleposlanik Izraela pozvan na razgovor na Pantovčak: "Njegove tvrdnje uznemiravaju građane, odluke sami donosimo"
Viktor Orban odgovorio Volodimiru Zelenskom 8
odgovorio na prozivke
Eskalira sukob između dvojice čelnika, Orban uputio oštru poruku: "Predsjedniče, mene ne možete zastrašiti"
Vučić: "Amerikanci će uništiti sve, Iranci će se braniti jer su hrabri ljudi" 6
O geopolitičkoj situaciji
Vučić: "Ovo je tek početak, koristit će se oružje koje je samo jednom korišteno"
Potvrđeno: NASA-ina misija DART uspjela je promijeniti čitavu putanju asteroida oko Sunca 5
Konačan zaključak misije DART
Potvrđeno: NASA-ina misija DART uspjela je promijeniti čitavu putanju asteroida oko Sunca
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Deveti dan napada na Iran
Bliski istok gori
VIDEO Izrael ima novu metu, Iran poslao važno upozorenje susjedima, Kina poručuje: "Ovo je rat koji se nikada nije smio dogoditi"
Prvi put se oglasio predsjednik Emirata: "Nemojte se zavaravati, nismo lak plijen"
poslao upozorenje
Prvi put se oglasio predsjednik Emirata: "Nemojte se zavaravati, nismo lak plijen"
Pogođen neboder 23 Marina, evakuiran dio Dubaija
Presreli iranski dron
VIDEO Pogođen luksuzni neboder: Hitno evakuiran dio Dubaija
show
Ana Karamarko na zagrebačkoj špici
živi povučeno
Suprugu Tomislava Karamarka dugo nismo vidjeli na špici, već na prvi pogled privukla je pažnju
Lana Lourdes Rupić dijelila ruže na Cvjetnom trgu
predivna gesta
Pogledajte što je kći Gorana Višnjića radila među građanima u centru Zagreba
Sin Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića slavi rođendan
''tvoj je život meni dar''
Mama Aleksandre Prijović otkrila lijepu vijest šest mjeseci nakon rođenja unuke!
zdravlje
Prirodni “GLP-1”: 7 namirnica koje mogu smanjiti glad i pomoći u kontroli težine
Potiču osjećaj sitosti
Prirodni “GLP-1”: 7 namirnica koje mogu smanjiti glad i pomoći u kontroli težine
Zabranjena hrana kod hemoroida: 8 namirnica koje biste trebali odmah izbaciti iz prehrane
Piše nutricionistica
Zabranjena hrana kod hemoroida: 8 namirnica koje biste trebali odmah izbaciti iz prehrane
Prirodni lijek za poboljšanje sluha: Biljke koje potiču cirkulaciju i štite unutarnje uho
Ayurvedske metode
Prirodni lijek za poboljšanje sluha: Biljke koje potiču cirkulaciju i štite unutarnje uho
zabava
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Zvuči poznato?
"Znam da nisam jedina": Žena podijelila snimku muža dok se sprema za posao i ujedinila regiju
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
Što su očekivali?
Mačke dobile skupu hranilicu, njihova reakcija je čisti urnebes
Ovaj kviz brzo pokaže koliko je vaše znanje stvarno široko
Pokažite što znate!
Ovaj kviz brzo pokaže koliko je vaše znanje stvarno široko
tech
Googleovi savjeti koje treba poslušati: Evo kako smanjiti potrošnju baterije na Androidu
Svaki se postotak računa
Googleovi savjeti koje treba poslušati: Evo kako smanjiti potrošnju baterije na Androidu
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Otkriveni skriveni nabori
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
sport
VIDEO Mario Mandžukić izašao pred 40 tisuća navijača Juventusa, njihova reakcija govori sve
Legenda
VIDEO Mandžukić izašao pred 40 tisuća navijača Juventusa, njihova reakcija govori sve
VIDEO BiH bruji o scenama u Sarajevu, Zoran Mamić uletio u teren, sudac otišao u pratnji policije
Bandić glavni protagonist
VIDEO BiH bruji o scenama u Sarajevu: Mamić uletio u teren, sudac otišao u pratnji policije
Krivac za Hajdukov propust u Kupu se javio: Evo kako će Bijeli riješiti situaciju
podigao ruku
Krivac za Hajdukov propust u Kupu se javio: Evo kako će Bijeli riješiti situaciju
tv
U dobru i zlu: Tko će sve napraviti pogrešku doznajte u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
U DOBRU I ZLU
Tko će sve napraviti pogrešku doznajte u novim epizodama serije "U dobru i zlu"
Crno more: Donijela je tešku odluku - odlazi
CRNO MORE
Donijela je tešku odluku - odlazi
Kumovi: Napokon je donijela odluku s kim želi biti, ali prije njega je to saznao netko drugi
KUMOVI
Napokon je donijela odluku s kim želi biti, ali prije njega je to saznao netko drugi
putovanja
Talijansko "selo stotinu udovica": Mačke, gusari, bogati turisti i fantastični pogledi
Bez navale turista
Talijansko "selo stotinu udovica": Autentično mjesto u kojem ćete doživjeti iskonsku Italiju
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Zdrave i jeftine
Česte pogreške kod pripreme srdela: Prvo što treba napraviti nakon kupnje da bi bile ukusne
Proljeće u Alpama: gradovi koji procvjetaju čim se otopi snijeg
Zgodni i ne (odveć) poznati
Proljeće u Alpama: Gradovi u blizini Hrvatske koji procvjetaju čim se otopi snijeg
novac
Nasljednik "kralja naočala" želi isplatiti obitelj i preuzeti carstvo vrijedno 100 milijardi eura
Bitka za ostavštinu
Nasljednik "kralja naočala" želi isplatiti obitelj i preuzeti carstvo vrijedno 100 milijardi eura
Nama susjedna zemlja postaje “pokusni kunić” EU-a kako se ne bi pretvorila u novu Mađarsku
Definiraju novu budućnost
Nama susjedna zemlja postaje pokusni kunić EU-a kako se ne bi pretvorila u novu Mađarsku
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Puno traže od zaposlenih
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
lifestyle
Ulična moda Zagreb kratke kožnate hlače 2026.
Baš su popularne
Ove kratke hlače crnke sa zagrebačke špice bile su veliki zimski hit, a nosit će se i na proljeće
Sinovi poznatih očeva sličnost
Isti tata
10 zgodnih sinova koji nevjerojatno sliče svojim poznatim očevima
Imena za djevojčice i dječake koja nose posebnu energiju
DIVNA SU
Ako vjerujete u značenje imena, ovih 20 za djevojčice i dječake nosi posebnu energiju
sve
Ulična moda Zagreb kratke kožnate hlače 2026.
Baš su popularne
Ove kratke hlače crnke sa zagrebačke špice bile su veliki zimski hit, a nosit će se i na proljeće
Sinovi poznatih očeva sličnost
Isti tata
10 zgodnih sinova koji nevjerojatno sliče svojim poznatim očevima
VIDEO Mario Mandžukić izašao pred 40 tisuća navijača Juventusa, njihova reakcija govori sve
Legenda
VIDEO Mandžukić izašao pred 40 tisuća navijača Juventusa, njihova reakcija govori sve
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene