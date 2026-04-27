Iznimno je važno suzbiti predrasude prema starijim osobama: "Solidarnost među generacijama temelj je uključivog i održivog društva"

Stranka umirovljenika (SU) u povodu Globalnog međugeneracijskog tjedna, koji se obilježava od 24. do 30. travnja, pozvala je društvo da uvaži iskustvo i perspektivu starijih te suzbije predrasude s obzirom na to da je solidarnost među generacijama temelj uključivog i održivog društva.

"Srž je u borbi protiv ocrnjivanja starijih da su nekorisni, da samo pune ambulante i štete financijama države. To je ageizam protiv kojeg se moramo boriti", istaknula je glasnogovornica SU-a Vesna Horvat.

Predrasude o starijima posvuda oko nas

I stav Svjetske zdravstvene organizacije jest da je ageizam posvuda i da je normaliziran za razliku od drugih predrasuda, poput rasizma ili seksizma, upozorila je.

Stranka umirovljenika mišljenja je da je solidarnost među generacijama ključni čimbenik u stvaranju povezanijeg društva te da je potrebno iskoristiti kolektivnu snagu različitih perspektiva za suočavanje s izazovima našeg vremena, bilo da se radi o rješavanju klimatskih promjena, promicanju socijalne pravde ili snalaženju u složenosti globalnog okruženja.

Po dokumentima UN-a društvo treba iskoristiti transformativni potencijal starijih generacija u promjenama na bolje s obzirom na to da se one znaju nositi s raznim krizama koje mladi eventualno ni ne prepoznaju, navela je Horvat, a ne samo koristiti potencijal mladih koji su skloni inovacijama i novim tehnologijama.

"Ta suradnja se ne koristi dovoljno da bi se stvorilo održivo društvo jer je kriza starenja stanovništva izazov koji moramo početi rješavati danas", poručila je Horvat u razgovoru s Hininom novinarkom Marinom Hudoletnjak.

Naime, projekcije govore da će do 2040. godine u Europi udio starijih osoba porasti na 27 posto, pri čemu je taj udio u Hrvatskoj već sada na 25 posto.

Problemi su i siromaštvo te socijalna isključenost

Govoreći o problemima starijih, Horvat je istaknula siromaštvo i niske mirovine te upozorila da je Hrvatska, prema omjeru mirovina u odnosu na plaće, na samom dnu u Europi.

"Prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku, 36 posto umirovljenika je službeno siromašno, a kod samaca je puno gora situacija, preko 60 posto. Tu se ne može govoriti ni o dostojanstvenom starenju ni o društvenoj integraciji - ljudi koji su siromašni se osamljuju i to je ozbiljan problem", navela je.

Horvat je ocijenila kako imamo dobar program borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti, no da se on ne provodi, odnosno da vidi da se situacija pogoršava umjesto da se poboljšava.

Hitno angažirati sve razine

U tom kontekstu, navela je da je potrebno hitno angažirati sve razine, od ministarstava do gradova i općina, kako bi se razvili programi socijalne integracije i uključivanja starijih u različite sadržaje, poput sporta i kulture, s obzirom na to da usamljenost negativno utječe i na zdravlje.

I pučka pravobraniteljica nedavno je u svom izvješću "Prava starijih osoba u Hrvatskoj" upozorila na brojne probleme s kojima se stariji u Hrvatskoj suočavaju, među kojima su ageizam, usamljenost, porast rizika od siromaštva na koje utječu niska primanja te rast cijena hrane i energenata.

Kao probleme utvrdila je i manjak informacija o pravima i uslugama, digitalnu isključenost, nasilje nad starijima - psihičko, ekonomsko, zanemarivanje, narušene obiteljske odnose te probleme u domovima za starije i zdravstvu gdje, primjerice, liječnici ne shvaćaju ozbiljno probleme koje im stariji navode, a što je također oblik diskriminacije.

Središnje obilježavanje 29. travnja u Karlovcu

Negativne stereotipe prema starijima kao društvo možemo riješiti samo suradnjom, poručila je Horvat.

Kako bi tome doprinijela, Stranka umirovljenika u Karlovcu će s karlovačkom gradskom upravom 29. travnja obilježiti Europski dan međugeneracijske solidarnosti panel raspravom "Dostojanstveno starenje DA, imperativ mladosti NE".

Panel počinje u 18 sati u Gradskoj knjižnici "IGK", okupljene će uvodno pozdraviti karlovački gradonačelnik Damir Mandić, a panelisti televizijska voditeljica Danijela Trbović, hrvatska rock i jazz pjevačica Valerija Nikolovska te publicist, novinar i geopolitički analitičar Danko Plevnik govorit će o imperativima današnjeg društva.

Time će započeti projekt "Splet generacija" koji uključuje šest različitih radionica za starije koje će trajati do 10. studenoga, uz uključivanje mladih volontera, a sve kako bi se stvorile bolje, održivije, otpornije i sretnije zajednice u kojima živimo.