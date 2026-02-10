Mediji iz BiH optužili hrvatsku policiju da je pretukla i ilegalno prebacila migrante u njihovu zemlju: Oglasio se MUP, evo što nam je rekao

Više bosanskohercegovačkih medija, poput vijesti.ba, Dnevni avaz i Politicki.ba, objavilo je u subotu, pozivajući se na informacije portala Istraga.ba, da su pripadnici hrvatske granične policije iz Donjeg Lapca u petak nezakonito prebacili desetoricu migranata iz Egipta na teritorij Bosne i Hercegovine.

Prema navodima nekolicine tamošnjih medija, većina migranata prije toga bila je fizički zlostavljana, a u BiH su prebačeni bez obuće i odjeće.

"Ovo je nastavak pushback politike hrvatske policije, koja većinu migranata koje zatekne na teritoriju Republike Hrvatske, ilegalno, bez redovne procedure readmisije, prebacuje u BiH", stoji u objavi portala Istraga.ba na platformi X, koji je objavio i fotografije pretučenih migranata.

Objava portala Istraga.ba na platformi X Foto: screenshot/Istraga.ba/Platforma X

Odgovor MUP-a

O tom slučaju upitali smo Ministarstvo unutarnjih poslova, koje je tvrdnje medija iz BiH odbacilo.

Navode kako su na području Postaje granične policije Gornji Lapac tijekom noći pokušale nezakonito ući u Hrvatsku dvije skupine migranata, no da su se, kada su primijetile ophodnje hrvatske policije, same povukle natrag na teritorij Bosne i Hercegovine. S obzirom na to da su migranti pobjegli natrag na područje BiH, njihov točan broj policiji nije poznat.

"Nikakav kontakt niti primjene tjelesne snage nije bilo, a kamo li da su migranti bili natjerani da skidaju odjeću. Po prvim telefonskim provjerama s graničnom policijom BiH, nitko nije prijavio takav događaj. Naime, svaki navod o mogućem nezakonitom postupanju ozbiljno se razmatra i provjeravaju se sve informacije i utvrđuju sve činjenice, pa tako i u ovom slučaju", poručili su za DNEVNIK.hr iz MUP-a.

"Ministarstvo unutarnjih poslova RH ulaže ogromne napore u sprječavanju nezakonitih prelazaka državne granice, kako s ljudstvom tako i tehnikom, i policijski službenici svakodnevno zakonito odvraćaju migrante od nezakonitog prelaska jer je zaštita državne granice temeljna zadaća granične policije.

"Riječ je o još jednoj u nizu neprovjerenih i jednostranih izjava o radu hrvatske policije. Navodi se temelje isključivo na izjavama koje nisu dane ni provjerene na području RH, bez ikakvih materijalnih dokaza", rekli su nam.

Iz MUP-a poručuju da su samo prošle godine zaprimili 14.875 namjera za međunarodnom zaštitom nezakonitih migranata koji su zatečeni u RH. "To ne bi bilo moguće da se postupa na način tzv. pushbacka, kako se navodi u objavi na društvenoj mreži", zaključili su.