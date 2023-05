Medicinske sestre i tehničari spremaju se za veliki prosvjed u četvrtak nakon što već danima održavaju polusatne prosvjede ispred bolnica diljem zemlje. Detalje doznajte u razgovoru reporterke Dnevnika Nove TV Viktorije Bednjanec s medicinskim tehničarem i predstavnikom sindikata u KBC-u Sestre Milosrdnice Robertom Ivšakom.

Između 500 i 1000 zdravstvenih radnika i radnica iz cijele Hrvatske prosvjedovat će na zagrebačkom Zrinjevcu u četvrtak.

Ako im Vlada i resorno ministarstvo ne odgovore na zahtjeve, nakon 25. svibnja najavljuju i štrajk.

Traže veće plaće, povećanje koeficijenta od 10 posto, a nezadovoljni su velikim brojem prekovremenih sati i opsegom posla.

''Vrlo je neodgovorno i nepristojno da se u sustavu zdravstva zna kakva je situacija s osobljem, naročito nas medicinskih sestara i da se ovako pravimo gluhi, stvarno vrlo vrlo nepristojno i nekorektno'', upozorila je Anica Prašnjak iz Sindikata medicinskih sestara i tehničara.

''Nedopustivo je da netko s 39, 40 godina radnog staža, s najvišim dodacima ne može zaraditi niti 1000 eura plaću. Jednostavno, to je nedopustivo'', poručila povjerenica KBC-a Zagreb Gordana Miškulin iz Hrvatskog strukovnog sindikata.

Plenković bez briga

Premijera Andreja Plenkovića prosvjed, ali i mogući štrajk, čini se, ne zabrinjavaju previše, on je poručio: ''Jako je važno da ministri maksimalno identificiraju sve teme koje su bitne, a nakon toga konačne odluke dogovoramo na razini Vlade. U ovoj fazi ministar Beroš i njegovi suradnici imaju zadaću da razgovaraju sa sindikatima iz svojeg resora.''

Upitan hoće li to biti do 25. svibnja s obzirom na to da tada najavljuju štrajk, odvratio je. ''Hoće, oni razgovaraju nonstop.'' Razgovarat će, kazao je i dodao da je ministar zdravstva Vili Beroš danas izvijestio o svim aktivnostima.

Medicinske sestre ovisno o odjelu imaju plaću između 900 i 1000 eura dok neki od nezdravstvenih djelatnika imaju plaću oko 630 eura.

Razgovor i dijalog su jedno, a rezultati su drugo

Razgovor i dijalog su jedno, a rezultati su drugo, kazao je nakon svega medicinski tehničar i predstavnik sindikata u KBC-u Sestre Milosrdnice Robert Ivšak u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Viktorijom Bednjanec.

''Strpljenje lagano ide kraju, gubimo vrijeme, rezultata nema'', kazao je Ivšak i pozvao premijera da hitno poduzme korake i korigira plaće u zdravstvu.

Što se tiče prosvjeda, objasnio je kako će to utjecati na pacijente: ''U bolnicama će biti onaj broj ljudi koji je neophodan za normalno odvijanje svih medicinskih postupaka i skrbi o pacijentima. Doći će ljudi koji taj dan rade u noćnim smjenama koji su izašli iz noćnih smjena, dakle doći će dovoljan broj ljudi, u to budite uvjereni.''

Najavljen prosvjed medicinskih sestara: "Netko može sve dobiti, a nas se stavlja u red čekanja"

Čelnica sindikata medicinskih sestara i tehničara: "Naš ministar bi stalno razgovarao i razgovarao. Apsolutno smo spremni na štrajk"

Objasnio je i što će se događati ako dođe do štrajka. ''Medicinari moraju štrajkati tako da poštuju sve zakonom pripisane minimume o održavanju zdravstvene skrbi kako ne bi došlo do problematike kod liječenja pacijenata. Mi ćemo to naravno poštovati kao i uvijek. Najavit ćemo sve u normalnom vremenskom periodu, naši uredi će to odraditi službeno i do 25. svibnja imamo prostora sve napraviti kako treba'', kazao je Ivšak.

''Podršku pacijenata, javnosti, sa svih strana imamo'', istaknuo je i dodao da se s obzirom na to da je premijer rekao da se razgovara, možda nešto intenzivira do 25. 5. pa neće biti potrebe za dodatnim akcijama na radost svih.

