Prosvjedovalo se danas ispred bolnica. Medicinske sestre, tehničari, ali i kuhari, spremačice, laboranti - nezadovoljni su malim plaćama i velikim brojem prekovremenih sati. Jednako tako i kroničnim manjkom kadra, zbog čega imaju sve više i više posla!

Reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak razgovarala je s predsjednicom Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Brankicom Grgurić.

"Mi više ne možemo čekati, mi smo bili strpljivi svih ovih godina i desetljeća. Na kraju krajeva bila je prilika da se uredba donese kako i treba, što je i sindikat tražio i koje koeficijente mi trebamo dobiti. I treba biti jasan neće oni nama dati, oni trebaju platiti naš rad, naše školovanje i posao koji svakodnevno obavljamo", rekla je Grgurić.

Naglasila je da uredba nema veze s kolektivnim pregovaranjem. Kolektivno pregovaranje je proces koji je počeo i koji traje sa zakašnjenjem, a uredba je nešto drugo, to je jednostrani akt Vlade RH.

Na upit je li i dalje njihov zahtjev - sastanak s premijerom.

"Mi stalno razgovaramo s ministrom, naš ministar bi stalno razgovarao i razgovarao. Hvala, ministre! Kako on kaže, hvala na pitanju. Na zadnjem razgovoru on je rekao da nema što dodati, uredba je tu takva kakva jest i on je time završio razgovore. Mi stalno razgovaramo, a rezultata nema. Stalno se nešto dopisuje, a medicinske sestre su uvijek izostavljene. Premijer je jasno rekao da svi nešto traže, mi ne tražimo ništa! Mi trebamo imati plaće za naše radno mjesto, jer nama nitko ništa ne daje i nama ne treba dati, nama treba platiti našu školu i rad i one propise što koje su oni propisali, a mi ih ne možemo u praksi primijeniti", poručila je.

Što se tiče pitanja imaju li podršku liječnika, naglasila je da ona postoji.

"Je li ona javna, tajna, individualna, parcijalna o tome neka liječnici sami kažu koliku nam daju podršku".

Na pitanje trebaju li se pacijenti pribojavati štrajka naglasila je: "Pacijenti se trebaju stalno pribojavati, usluge koja se obećava nema dovoljno, usluga je uvijek upitna, za vrijeme prosvjeda nitko neće biti uskraćen, ali sve ima svoje vrijeme", naglasila je.

"Ljudi, dosta je ovoga, ovo nisu robovlasnički ugovori, ovo sve ide na robovlasnički sustav, budi rob, radi i šuti. Apsolutno smo spremni za štrajk", poručila je.

