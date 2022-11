Državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Frano Matušić, rekao je u četvrtak da nijedno državno tijelo ni vlada nisu znali i nisu bili uključeni transakciju dionicama Fortenove.

Istaknuo je da "Hrvatska nije sudjelovala ni na koji način" u toj transakciji, niti je o njoj "imala ikakva saznanja", te da će od drugih tražiti sve što se može "kako bismo bili sigurni da nije došlo do povrede sankcijskog režima".

Na pitanje je li moguće da je arapski ulagač samo paravan i da ruski kapital i dalje ostaje u Fortenovi, odgovorio je da može biti tako, te da zato i treba istražiti kako je došlo do transakcije.

Kako se Fortenova nalazi u Hrvatskoj, dužnost je istražiti kako je i je li došlo do prijenosa vlasništva i jesu li stvarno uplaćena sredstva, dodao je.

Matušić također navodi da je stavljanjem Sberbanka na sankcijsku listu zabranjeno raspolaganje njegovom imovinom, uz određene iznimke.

Kao iznimke navodi one koje je osigurala vlada, što znači da je do 31. listopada bilo moguće otkupiti Sberbankov udio u Fortenovi. Tako su investitori koji su se pojavili sa svojim zahtjevima, tražili odobrenja hrvatskih nadležnih tijela, kako bi se transakcija mogla provesti do 31. listopada.

Postojala su dva zahtjeva, jedan Indotechov, a zaprimljen je preko Fortenove koji smo obrađivali i tražili dodatna obrazloženja, rekao je Matušić, a drugi onaj po kojemu bi hrvatski mirovinski fondovi ušli u vlasništvo i otkupili Sberbankov udio u Fortenova grupi, dodao je.

Matušić tvrdi da su sva odobrenja koja su "vrlo" konkretna i precizirana izdana na vrijeme, kako bi se transakcija mogla provesti.

Međutim, jedno od mirovinskih osiguranja, mirovinski fond AZ, nije pristao na transakciju, a Matušić govori da je upravo njegovo odustajanje spriječilo transakciju i da su odobrenja prestala važiti.

Prijenos vlasništva moguć samo preko Krolla

"Sada istražujemo sve što možemo u suradnji s nadležnim tijelima drugih država, s obzirom na to da je u cijelu priču umrežena i Nizozemska kompanija Kroll koja je depozitar i ona raspolaže prenosivim obveznicama. Prema tome, prijenos vlasništva se može ostvariti jedino preko Krolla" kazao je Matušić.

Nastavlja da je odobrenje potrebno i za transakciju između ulagača iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, što znači da se bez odobrenja ne može prenijeti vlasništvo.

Ulagač iz Ujedinjenih Arapskih Emirata stekao 43,4 posto udjela u Fortenova Grupi, oglasili se i iz Fortenove: "Nemamo nikakva službena saznanja"

No, napominje da ni Rusija niti UAE nisu obveznici poštivanja sankcijskog režima, ali svi oni koji djeluju na području EU-a jesu, stoga se očekuju odgovori, prije svega, od nizozemskih nadležnih tijela postoji li odobrenje.

Istaknuo je i da postoji veza između nizozemskog Krolla i engleskih nadležnih tijela te da će i s njima biti uspostavljena komunikacija.

"Bit ćemo u uskom kontaktu s njima i tražit ćemo prije svega pojedinosti, a paralelno istražujemo je li je moguće da je došlo do kršenja sankcijskog režima EU-a što za sobom povlači za sobom i određene posljedice" rekao je Matušić.

Agrokor otišao u povijest: "Ovime je uspješno završen jedan od najvećih svjetskih postupaka restrukturiranja"

Napomenuo je da operativno poslovanje Fortenova grupe nije u poteškoćama i da normalno funkcioniraju i dalje.

Matušić je, također, rekao da će danas održati sastanak sa Sigurnosnom obavještajnom agencijom, ali ne vjeruje da je netko od hrvatskih građana imao ulogu u slučaju.