S većim švercom, u porastu je i konzumacija droga u Hrvatskoj. Posebno je porasla konzumacija kokaina. Priču donosi reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo.

"Suočeni smo s hiperprodukcijom svih vrsta droga, ali i relativizacijom trošenja droga", kaže Dražen Rastović, voditelj Službe kriminaliteta droga. Kaže da je situacija zabrinjavajuća. Brojke su neumoljive.

Od listopada prošle do ove godine policija je izvršila nekoliko velikih zapljena droge, od kokaina, heroina, amfetamina do marihuane, čija bi ulična vrijednost bila do nekoliko stotina milijuna kuna. No većina ulova bila je u tranzitu, kao dio hrvatske rute.

"Hrvatsko narko ilegalno tržište je izuzetno malo. Kad govorimo o zapljenama velikih količina kokaina koje smo imali ove i prošlih godina, vezana su isključivo za zapadna tržišta, gdje je velik broj osoba koje troše kokain i gdje se nalazi velika količina novca", kaže Rastović.



Puno je toga prošlo i ispod policijskog radara i završilo na domaćem tržištu. Svjedoče tome analize otpadnih voda na prisutnost droga koje provodi Zavod za javno zdravstvo. Rezultati su porazni.

"Ono što je posebice zabrinjavajuće je porast potrošnje kokaina od 2015. do 2021. od tri do pet puta", ističe Željko Petković, zamjenik ravnatelja HZJZ-a.



S tim da s kokainom treba biti oprezan jer je zadnje istraživanje vezano uz hospitalizaciju pokazalo da je kokain postao broj jedan uzroka kod hospitalizacija.

Ovisnika je sve više, kao i pacijenata na odvikavanju. Prisilnom ili dobrovoljnom.

"Iskoristivost bolničkih kreveta na našem odjelu je konstantno iznad 120 posto, što je porast proteklih godina. Kada govorimo o vrstama droga možemo biti zadovoljni problematikom heroina, gdje broj ovisnika pada, međutim sve je veći broj mladih koji su ovisni o kanabinoidima i stimulansima, poglavito sintetskim stimulansima, speedu i ecstasyju", rekao je psihijatar u bolnici Vrapče, Ivan Čelić.

Hrvatska se često voli uspoređivati sa zapadnim zemljama. U puno toga prilično kaskamo, ali po pitanju droge, stav je struke, stojimo rame uz rame.

