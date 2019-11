Rješenja za štrajk prosvjetara nema na vidiku. Sindikalni čelnici jutros su se sastali s ministricom obrazovanja Blaženkom Divjak, pa nastavili s prosvjednim aktivnostima diljem Hrvatske. S druge strane, premijer je okupiran vođenjem summita Europske pučke stranke i štrajk ignorira. Zaiskrilo je i na relaciji Divjak-sindikati-pravobraniteljica za djecu.

Završio je drugi dan neplaćenog općeg štrajka, ukupno 26. dan štrajka. Sindikati su se jutros odazvali sastanku s ministricom Divjak. Od njih je tražila da prekinu štrajk za osmaše i maturante, no sindikati na to nisu pristali. ''Onda će biti za djevojčice, pa za dječake, pa za visoke, pa za niske, pa za one koji žive bliže školi, pa dalje školi i onda ćemo mi postupno početi raditi'', poručio je Branimir Mihalinec, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.

Na sastanak u Ministarstvo bila je pozvana i pravobraniteljica za djecu koja je proteklih dana upozoravala da se ovom situacijom djeci ukida ustavno pravo na obrazovanje, no nije se pojavila. Bila je u Saboru na sjednici djece i zastupnika, na koji je ministrica stigla nakon sastanka.

''Ja kasnim na obilježavanje 30 godina Konvencije o pravima djeteta zato jer sam provodila baš tu Konvenciju na način da smo razgovarali kako ćemo iz ove situacije izaći da djeca budu u prvom planu. To se zove provođenje Konvencije, ne pisanje pisama'', kazala je Divjak.

Premijer ignorira štrajk

Premijer koji je danas domaćin samita Europske pučke stranke štrajk – ignorira. Njegov savjetnik za kurikularnu reformu Radovan Fuchs poručuje da bi ministrica Divjak trebala stati na stranu Vlade. I dok premijer odbija odgovoriti na pitanja o štrajku, sindikati su njegovim europskim kolegama na problem ukazali akcijom potrubi za obrazovanje.Trubilo se najviše u Zagrebu i to na trasi na kojoj su od Arene do hotela i Vlade prolazili premijerovi gosti.

Borbu sindikati u četvrtak nastavljaju prosvjedom šutnje na Markovu trgu gdje ih se očekuje 300-tinjak.

Učenici su, naravno, kao i javnost – podijeljeni. Jednima je super što nastave nema, drugima nije drago što bi se ona mogla nadoknađivati subotama i praznicima. Kako god, najugroženiji su osmaši i maturanti zbog upisa u srednje škole, odnosno državne mature i fakultete.

Podijeljeni i učenici

Maturantica 16. Gimnazije, a uz to i višestruka reprezentativka debatnog kluba Nika Čavar u Dnevniku Nove TV objasnila je zašto podupire štrajk učitelja.

''Smatram da su profesori među najvažnijim zaposlenicima javnog sektora jer indirektno i direktno utječu na budućnost države kroz svoju odgojno-obrazovnu ulogu. U obzir treba uzeti i kompleksnost njihova posla jer je činjenica da kada zvoni za kraj sata i učenicima je gotov školski dan, profesori još moraju otići doma, smisliti plan za sutrašnji dan, ocijeniti testove i slično. Kompleksnost njihova posla i njihova uloga meni su dovoljni razlozi za podržavanje štrajka'', govori Nika.

Ova se maturantica ne boji nadoknada. ''Mislim da se često preuveličava utjecaj tog štrajka na učenike. Mi smo zasad propustili samo pet ili šest dana nastave. Prosječni učenik propusti duplo više samo zbog bolesti ili putovanja. Meni nije problem'', kaže Nika. Dodaje da većina njezinih školskih kolega također podržava štrajk.

''Prvo se treba složiti oko povišice plaća. Sigurno postoji razlog zašto traže povišicu koju traže. Zatim se treba shvatiti da treba pronaći novac za to, pa se treba prioritizirati i uzeti u obzir koliko su nam profesori važni za budućnost naše države'', zaključuje maturantica Nika.

