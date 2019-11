Konzultacije sa sindikatima kod ministrice Blaženke Divjak u Ministarstvu znanosti i obrazovanja su propale, a sindikati najavljuju nove akcije. Školarcima sve to pomalo ide na živce.

Štrajk u školama traje već 28 dana. Propale su konzultacije sindikata kod ministrice Divjak. Sindikati najavljuju nove akcije. "Prosvjed šutnje" održat će se u četvrtak na Trgu svetog Marka, gdje bi se trebalo okupiti 300 sindikalista. Ministrica Divjak u utorak je poručila da ne želi sudjelovati u igrama moći sindikata i Vlade.

Pat-pozicija najviše ljuti maturante. O cijeloj situaciji imaju vrlo jasno mišljenje.

"Isprva je bilo super. Jedan dan nema nastave, nema dva, ali sad je ovo već previše. Molim ih da pokušaju misliti na posljedice, kako će to utjecati na sve nas. Ovo je dosta neozbiljno. Oni govore 'mi smo ti i ti, želimo to i to'. To je pomalo djetinjasto", rekao nam je maturant jedne zagrebačke gimnazije.

Kaos na razini sustava ocrtava se i na njihovu svakodnevicu.

"Snalazimo se kako znamo. Naša je škola prvi put na svoj web-stranici obavijest o štrajku stavila jučer. Nakon mjesec dana štrajka! Neki dan smo se informirali tako što smo zvali profesore da ih pitamo hoće li biti nastave", ljuti se maturant.

Ne svrstava se ni na jednu "zaraćenu" stranu. Kaže da je u redu štrajkati, misli da profesori zaslužuju veće plaće, ali da se sve trebalo bolje organizirati.

Maturante će, objašnjava, cijela situacija najviše koštati. Ljuti ih i što su sindikati odbili prijedlog da se nastava održava barem za osmaše i maturante.

"Ne znam hoće li doći do dogode mature. To bi moglo predstavljati problem svim maturantima. Znam neke kojima je bitno da se ništa ne odgađa jer se planiraju upisati na inozemne fakultete", kaže.

Još će gore biti ako dođe do nadoknada subotom.

"Većina nas ima uplaćene pripreme za maturu koje se uglavnom održavaju subotom. Dosta nas subotom ide i u glazbenu školu. Nadoknada subotom najgore je što nam se može dogoditi. Mi ćemo najviše platiti, a ni za što nismo krivi", zaključuje učenik.

"Mislite na nas jer ćemo vas mi naslijediti"

Slično misli i drugi maturant s kojim smo razgovarali.

"Shvaćam ideju profesora, podržavam je, ali mislim da je izvedba loša. Ne sviđa mi se cirkularni štrajk, mislim da su sindikati trebali odmah prvi tjedan odraditi generalni štrajk. Kao da su cirkularnim štrajkom pokazali da nisu sigurni da su svi u sustavu za štrajk. Veliki je problem što se sve odužilo. Sve skupa traje već više od 20 dana", govori maturant jedne zagrebačke srednje škole.

On je danas bio jedini učenik u školi. Unatoč generalnom štrajku, neki profesori ipak u njemu ne sudjeluju pa nastave malo ima, malo nema.

"Mi svakodnevno osjećamo štrajk. Sigurno će se pomaknuti državna matura, razgovaramo o maturalnom plesu i ne znamo kada ćemo ga organizirati. Problem je i za učenike koji u školu putuju. Kako se njima isplati dolaziti u školu zbog dva sata? Pomalo vlada i neizvjesnost, do dan prije ne znamo hoće li biti nastave ili neće, kojih će satova biti, trebamo li i kada doći. Još je naša škola dobra, sve se objavljuje na internetu", govori dalje maturant.

I tako već gotovo mjesec dana. Učenik kaže da i neki profesori pomalo gube strpljenje.

"Neki koji su u početku bili za štrajk sada od njega odustaju, znaju da će ionako morati odrađivati sate. Nikome se ne da dolaziti subotom", kaže ovaj maturant, koji za Vladu i sindikate, koji svatko drže svoju stranu, ima i poruku:

"Dogovorite se. Razmišljajte o nama. Mi bismo vam trebali biti na prvome mjestu. Mi smo ti koji će vas jednog dana naslijediti. Trebamo učiti. I bit ćemo bolji od vas!"

Anketa: Na strani sindikata je 77 posto glasača

Na Facebook stranici DNEVNIK.hr-a pitali smo čitatelje na čijoj su strani u sukobu - Vlade ili sindikata. U samo sat vremena glasalo je više od 6,5 tisuća ljudi. Većina od 77 posto rekla je da podržava sindikate.