U dva mjesta ponovljeni izbori, izlaznost je bila slaba: "Zašto ne bih izašao? To je moja građanska dužnost"

U nedjelju u 7 sati ujutro je u slavonskom selu Ostrovo otvoreno biračko mjesto, gdje su ponovljeni izbori, no do 11 sati na njih je izašlo samo 9 glasača.

"Zašto ne bih izašao? Tu sam, živim u selu, usput mi je, nemam nekakvih obaveza i to je to. Ipak je to neka moja građanska dužnost", smatra Danijel Panić.

Na sjeveru zemlje u mjestu Sračinec, gdje su također ponovljeni izbori, izlaznost je bila još manja.

"Izbori u općini Sračinec ponavljaju se na jednom biračkom mjestu i to samo za nacionalne manjine. Tako da su izbori ponovljeni zbog osam birača", objasnila je Jasna Lekić iz općinskog izbornog povjerenstva u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Tinom Kovačićem.

Predizborni plakati već su prelijepljeni plakatima za nadolazeće fišijade jer ponovljeni izbori neće donijeti ništa novoga, ali su se po zakonu morali ponoviti zbog greške biračkog odbora koji je glasačima nacionalnih manjina dopustio da glasuju i za manjinsku listu i za Sabor, umjesto da se odluče za jednu od dvije liste.

"Birački odbor koji je radio 17. je smijenjen. Sad su imenovani novi članovi biračkog odbora koji odrađuju ove ponovljene izbore", rekla je Monika Čerepeš Ižak iz općinskog izbornog povjerenstva.

I ovog su puta birački odbori dobili dnevnice od 65 eura za predsjednika i zamjenika, odnosno 55 za ostale članove.

