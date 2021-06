Zdravko Mamić iz BIH najavljuje traženje političkog azila i nada se oprosnici od Hrvatske, države iz koje je pobjegao kako bi izbjegao zatvorsku kaznu za izvlačenje milijuna iz nogometnog kluba Dinamo. Za to nije proveo ni dana u zatvoru, ali je zato zatvor namijenio onima koji su mu potvrdili osuđujući presudu. Riječ je o sucima Županijskog suda u Osijeku koji su s njim jeli, pili, pjevali, putovali. Da je druženja sudaca s okrivljenikom bilo i da su mu obećavali slobodu, rekao je našoj Ani Malbaši u Međugorju još prije dvije godine! Ali tko bi mu tada vjerovao na riječ. Tek kad je za svoje tvrdnje priložio i neke dokaze i sve poslao USKOK-u, došlo je i do uhićenja sudaca, ali i čovjeka koji je svemu svjedočio.

Da se družio s osječkim sucima i da su mu obećavali slobodu, priznao nam je Zdravko Mamić još prije dvije godine u Međugorju.

"Ja sam se s tim sucima družio, ja sam s tim sucima pio, ja sam se s tim sucima sretao i ja sam znao da ću ja bit slobodan. Promijenilo se da su onda ucijenili oni koji su željeli da ja budem presuđen, ucijenili i oni nisu imali izbora. Između dva zla oni su izabrali manje zlo i štitili su svoju fotelju i svoju sigurnost da oni ne završe u zatvoru“, rekao nam je Zdravko Mamić prije dvije godine.

Kazao je tada da je riječ o kriminalnoj organizaciji koja za političke interese vrši nad njime politički progon. Nije tada previše išao u detalje. Kada su se kamere ugasile, rekao nam je da ne može sve oružje odmah ispucati. Naime, tada se razmatralo njegovo izručenje iz BiH gdje je otišao nakon što je na sudu u Osijeku osuđen na šest i pol godina zatvora za izvlačenje 116 milijuna kuna iz Dinama.

Presuda je u trenutku našeg razgovora bila nepravomoćna. I zato je tada samo tako paušalno rekao da je druženja bilo. "Meni su suci koji su mi sudili rekli da ću ja biti slobodan", potvrdio je tada.

Prvo je teško optužio Đuru Sessu

No, prva ozbiljnija paljba kreće samo mjesec dana od ove izjave. Tvrdio je da je dao mito predsjedniku Vrhovnog suda Đuri Sessi.

"Korumpiran, u najmanju ruku nepošten, pokvaren sudac, ruglo da obnaša funkciju predsjednika Vrhovnog suda. On godinama gleda kao najviši sudski dužnosnik cipelarenje moje presude, prije presude. On nije samo korumpiran, on je kleptoman“, poručio je tom prilikom Mamić.

Šef Vrhovnog suda je iznenađujuće blago tada odgovorio Mamiću. "Takvo nešto nisam mogao očekivati pogotovo jer se s gospodinom Mamićem ne poznajem, možda smo se od moje sudačke karijere do danas susreli možda dva puta. I to u prolazu“, pravdao se Sessa.

Ipak, nije tužio Zdravka Mamića koji ga je bez dokaza optužio jer, kaže, kleveta u BiH nije kazneno djelo. Dražen Bošnjaković ističe kako bi volio da je u pravosuđu sve čisto te kako želi da ako netko ima dokaze, iste i priloži kako bi se sam sustav pročistio. A Mamić tvrdi da te dokaze ima.

"Sessa je samo jedan od kapitalaca i namjerno sam krenuo od kapitalaca, ali ima tu njih još puno, oni znaju koji su, ja dobro znam koji su, mi međusobno znamo šta je bilo, šta sve znamo jedni o drugima“, poručio je sucima.

Sucu dao sat, on mu ga iz straha naknadno vratio

A prava artiljerija i dokazi krenuli su kada je presuda postala pravomoćna. Na pressici na Facebooku je dva sata govorio. Prozvao je suce osječkog suda: Darka Krušlina, koji je bio na čelu sudskog vijeća koje je osudilo Zdravka Mamića, nekadašnjeg predsjednika optužnog vijeća Antu Kvesića i člana vijeća Zvonka Vekića. Rekao je da im je davao mito.

Opisao je više spornih situacija. Prva, druženje u maksimirskoj loži na međunarodnim utakmicama Dinama i hrvatske reprezentacije. Jednom prilikom, Mamiću je prišao jedan djelatnik osiguranja i rekao da do njega želi doći Ljubo Pribić, nekadašnji zamjenik upravitelja zatvora u Osijeku. I tako kreće priča o utjecaju na suce koji su bili uključeni u Mamićev proces.

"On mi je prišao i rekao, htjeli bi te upoznati suci iz Osijeka koji će suditi tebi u budućem tvojem postupku. Ja velim super, pa neka dođu. Mi smo se u toj loži Maksimir izubijali od alkohola, družili se satima", potvrdio je Mamić.

Kazao je i kako je u jednom trenutku predao sucu Darku Krušlinu svoj sat. Vidite ovaj, Pique, ovako skinuo sa ruke i stavio ga na ruku suca Krušlina koji ga je primio i odnio sa sobom u Osijek. Radi se o satu od dvadeset i nekoliko tisuća eura“, kazao je. Ali sat sudac ipak nije zadržao.

"On vraća sat iz straha jer je nekoliko osoba vidjelo predaju tog sata i to je za njega opasno jer su te osobe između ostalog inkriminirane osobe i mogu njemu napravit zlo“, ispričao je Mamić.

Sat vraćen po Škoriću, on odbija komentirati

Jedna od tih osoba je osječki poduzetnik Drago Tadić. Svjedočio je svemu tome. I ispričao to nama u jednom razgovoru.

"I ništa, ja gledao utakmicu. Oni nisu dozvolili da budem u glavnoj loži Maksimir. Završila je utakmica, bilo je nas jedno šest starih, došlo je dvoje mojih mladih prijatelja i odjednom uđe neka klapa tamo. I Zdravko Mamić i uđe direktor Osijek Koteksa Škorić, ta dva suca i direktor zatvora.

I na stolu se svi poredaše i počeše pit. I ja ostanem s njima piti. Jeli, pili. I eto bila je rasprava kako će suditi, kako ovo, kako ono. U jednom momentu Mamić skine sat i stavi ga. A ja ne znam uopće o čemu se radi. To je živa istina“, rekao je tada Tadić.

Tadić se sjeća i drugog sata koji je Mamić nosio na raspravu Vekiću. Kaže da je prvi na ruku u loži stavio Krušlin, a drugi je Mamić donio na raspravu Vekiću jer je, kako svjedoči Tadić, Vekić bio ljubomoran što on nema sat. Radilo se o originalnom zapakiranom satu. Ali kako je bilo više svjedoka, potvrđuje i Tadić, satovi su se vratili, i to, tvrdi, preko Zorana Škorića.

Pitali smo odmah Škorića za ovu situaciju, ali nam je nije htio komentirati.

Na zabavu mu došao sudac i najavio da će ga osuditi

Druga sporna situacija koju je Mamić iznio je druženje u vikendici u mjestu Buševec kraj Velike Gorice. Bila je to, tvrdi Mamić, vikendica Željka Dolačkog, policijskog inspektora koji je osuđen za krađu iz policijskog sefa.

"Tad je bio na slobodi i kako je njegov branitelj također bio gospodin Miljević, slavili smo godišnjicu braka Miljevića i njegove supruge. Bilo je tridesetak ljudi kad su nepozvani tada na tu feštu došli. Zoran Vekić, Darko Krušlin, Ljubo Pribić, zamjenik šefa zatvora, jedan vozač koji ih je vozio, plus još jedan gospodin čije ime ću zasad zadržat. Bilo ih je petero. Došli su tamo nepozvani, pjevali s nama, kitili muziku“, ispričao je Zdravko Mamić.

Tada je došlo i do Mamićeva fizičkog nasrtaja na Darka Krušlina.

"Onda mi je rekao ja tebe volim, moja mama te voli najviše na svijetu, ja želim biti tvoj prijatelj i zato sam tu, ali ja se bojim da ću te morat sudit, a ja sam rekao 'zločinče jedan, pa kako te nije sram da mi to u lice govoriš', i uhvatio sam ga za prsa i onda su me sudac Vekić, Miljević i ostali gosti tamo skidali“, nastavio je.

I toj je situaciji nazočio Drago Tadić. "Suđenje je već trajalo, ne znam koliko i onda mu je rekao Krušlin da će ga osuditi. Mamić ga uhvatio za vrat i htio ga istući. I onda su spriječili Miljević i Vekić“, potvrdio nam je.

Mamićeva druženja u vikendici sa sucima nisu bila jedina. Bilo je tu i zajedničkih rođendanskih proslava, uživanja u restoranima. Zvonko Vekić, sudac županijskog suda u Osijeku je, tvrdi Mamić, i putovao s njim.

"Svaki dan su se ubijali u hrani i alkoholu od jutra do sutra. Sa svojom prijateljicom i njenom kćeri 2017. je proveo sedam dana sa mnom u Dubaiju čekajući Novu godinu. Kojem sam ja dao preko petsto tisuća eura u novcu za suce Krušlina i Kvesića. Reketario me, tražio od mene da ga postavim za mjesto predsjednika suda u Osijeku“, rekao je Mamić ranije.

Davao mito kako bi Vekića izabrali za predsjednika suda

Na natječaju je trebao proći, tvrdi Mamić, da bi ga i lakše oslobodio. On se onda bacio u akciju. Tvrdi da je jednom članu državnog sudbenog vijeća dao mito da glasuje za Vekića.

"Nedjeljko Boban iz Samobora koji je od mene uzeo 87 hiljada eura za glas za Vekića“, uvjeravao je Mamić.

USKOK-u je predao i nekoliko odvjetnika i USB stick s dokazima. Odmah su krenuli izvidi. "Pa ja vas pitam koje je to sudstvo gdje netko hoda po Dubaiju, gdje hoda po susjednoj državi s čovjekom koji je kriminalac, koji je progonjen, čovjeku koji dolazi u vikendice na tuđe proslave nepozvan, koji dolazi na utakmice“, zapitao se.

Vrh države ekspresno je reagirao. Andrej Plenković poručio je da policija i DORH trebaju ispitati ako je to istina, a ministar pravosuđa Ivan Malenica rekao je da očekuje reakciju nadležnih tijela da utvrde govori li Mamić istinu i treba li pokrenuti postupke.

Težak dan za hrvatsko pravosuđe i državu

Vrlo brzo nakon pressice zamjenik šefa osječkog zatvora Ljubo Pribić je smijenjen. Predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa nije se javio na natječaj nakon isteka mandata. A suci su se morali očitovati predsjedniku Županijskog suda u Osijeku. Mediji su doznali da je sudac Krušlin u očitovanju priznao da je primio sat, ali ni on ni Vekić od Mamićeva istupa nisu davali službene izjave.

"Krušlin je navučen na jedan vrlo pokvaren način da bude doveden na mjesto na kojem nije očekivao naći gospodina Mamića“, istaknuo je njegov odvjetnik Ljubo Pavasović Visković. Izjavu je dao jedan prozvani sudac, Nediljko Boban. "Nikakve novce nisam primio od Zdravka Mamića, s kojim nisam u nikakvim odnosima“, opovrgnuo je optužbe.

Predsjednik Županijskog suda u Osijeku Zvonko Vrban donio je prošlog mjeseca zaključak da su trojica sudaca naštetila ugledu suda i podnio je zahtjev za pokretanjem stegovnog postupka. Bili su i udaljeni s dužnosti. "Gledajte, kad imate četrnaest uskočkih sudaca i samo petnaest sudaca, kad imate dva suca koja sudjeluju u radu Vijeća, to je dosta veliki problem, mi nemamo pedeset ili sto sudaca“.

Na rad bez trojice sudaca će se očito morati naviknuti jer su ovaj tjedan uhićeni nakon USKOK-ove istrage. Priveden je i osječki poduzetnik Drago Tadić. Je li bio samo svjedok ili je imao dublju ulogu u primanju i davanju mita?

"Moram vam reći da je ovo težak dan za županijski sud u Osijeku. Težak dan za hrvatsko pravosuđe i državu. Kada su uhićena tri suca to je nešto što mora poremetiti cjelokupni sustav i pokazuje da nešto u ovom sustavu doista nije u redu“, priznao je i sam Zvonko Vrban. S njim se složio i Damir Kontrec iz Hrvatske udruge sudaca koji vjeruje da je sve to loše za ugled sudaca, sudstva i vlasti u cjelini, no poziva da se sve tek dokaže.

Mamić očekuje da mu Hrvatska oprosti jer je cinkao

Zdravko Mamić nije progovorio o davanju i primanju mita tri osječka suca dok je bio osumnjičenik. Ni dok je bio nepravomoćno osuđen. Tada je pustio u javnost dio informacija. Progovorio je Zdravko Mamić tek kada su ga pravomoćno osudili. Pitali smo ga očekuje li da mu u ovom slučaju, gdje je priznao da je davao mito, Hrvatska da oprosnicu.

"Naravno, to je jedino normalno. To mi trebaju dati u sedmoj brzini“, odgovorio je.

I to je potencijalna motivacija. Uz osvetu dakako što je toliko puta kesu Đuri Sessi, to jest Kesi kako ga zove, i drugima odriješio, a nije dobio oslobađajuću presudu. Spominje on milijune koje je dao sucima. Jesu li to milijuni pokradeni iz Dinama?

Mamić je iz svetinje otišao. Dao ostavku na sve funkcije. Službeno je hrvatski bjegunac. Iz susjedne BiH najavljuje traženje političkog azila. Njegov brat Zoran Mamić nije više trener. Dobio je kaznu zatvora od četiri godine i osam mjeseci, pa isto otišao u BIH gdje želi odslužiti kaznu.

Damir Vrbanović je dobio tri godine, ali još neće u zatvor jer je ozlijedio koljeno. Što li će smisliti suci ako i njih jednom budu čekale rešetke, iste koje su trebale odavno čekati one s kojima su oni jeli, pili, pjevali, putovali? Sat možda nisu zadržali, ali im sat sada svima zajedno - otkucava!

