Odgojiteljica godinu dana vodi bitku s prijavama: "Bojim se da mom djetetu ne kažu - 'tvoja mama je tukla djecu'"

Najprije je dobivala usmene i pisane opomene jer su imali prigovore na njezin rad, a onda je Dušica Petričević, odgojiteljica s petnaestogodišnjim radnim stažom, dobila i kaznenu prijavu zbog povrede prava djece u vrtiću. I udaljena je s radnog mjesta.

No to je samo jedna u nizu prijava. Krenule su one za neprimjereno ponašanje prema vlastitu sinu pa je prijavljen i njezin suprug zbog navodnih prijetnji ravnateljici vrtića.

"Oduzelo mi je 10 godina života ovo iskustvo. Negativno je djelovalo na mene zato što primjećujem da to više nisam ja. Teško mi je zato što na jesen moje dijete kreću u školu i susrest će se s djecom koja će mu možda nekad reći 'tvoja mama je bila u policiji, u DORH-u, govorilo se da je tukla djecu'", ispričala je Petričević.

Ona tvrdi da se odgovor na pitanje o tome kako je došlo do cijele zavrzlame krije u tome ispunjava li ravnateljica dječjeg vrtića Zeko Helena Hegediš uvjete da bi bila na tom mjestu. Prema njezinim riječima, problema nije bilo dok kao v. d. ravnateljice nije izabrana Hegediš.

Uslijedio je niz kaznenih prijava protiv Petričević, među kojima ona za neprimjereno ponašanje prema vlastitu sinu. Izjave roditelja djece s kojima je razgovarala ekipa Provjerenog suprotne su onima koje je dala Hegediš.

Sve prijave su odbačene, a prosvjetna inspekcija utvrdila je da su prekršena njezina radna prava i da mora biti vraćena na posao.

Ravnateljica, koja je sve donedavno imala člansku iskaznicu najmoćnije stranke, kao ni Upravni odbor vrtića, do zaključenja priloga Provjerenog – nisu se oglasili. No, potvrđeno je da Helena Hegediš 2023. kada je postala v.d. ravnateljice za to nije imala uvjete.

Dušica će se morati vratiti na svoje radno mjesto, a ono što je pretrpjela ostavilo je trajne posljedice. Od fizičke boli gora joj je, kaže, ona emotivna koju svakodnevno proživljava.

