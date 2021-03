Osuđeni Zdravko Mamić tvrdi da je mito, osim Đuri Sessi, dao i sucu Visokog prekršajnog suda u Zagrebu Nediljku Bobanu.

Zdravko Mamić u novoj objavi na na Facebooku tvrdi da je podmitio još jednog suca. Riječ je o Nediljku Bobanu, sucu Visokog prekršajnog suda u Zagrebu.

''Razlog zašto će ovih dana biti junak mojeg Fejsa je taj što je Zlatna Kuna Boban prvi i jedini sudac koji je 12 godina proveo u Državnom sudbenom vijeću birajući suce, pa je tako za izbor suca Vekića za predsjednika Županijskog suda u Osijeku od mene tražio 80.000 eura, koje je i dobio'', tvrdi.

Nastavio je da nadimak koji je nadjenuo sucu, ''Zlatna Kuna'', opravdava uvidom u sučevu imovinsku karticu. ''Njegova supruga, koja se navodno bavila unosnim poslom dostavljanja kremšnita od šanka do stolova, i on u posljednjih su 20 godina uprihodili oko 5.800,000 kuna, potrošili najmanje 3.200.000, a imaju imovinu vrijednu više od 6 milijuna kuna! Rupu od 500.000 eura u imovinskoj kartici pokrili su mitom za dizanje ruku pri izboru sudaca, a dobili su na poklon nekretnine u vrijednosti preko 3 milijuna kuna. Ne piše samo - tko je još, osim mene, bio tako široke ruke?'', napisao je Zdravko Mamić, no nije objavio nikakve dokaze da je Bobanu zaista dao novac.

Kako doznajemo, Nediljko Boban odbacuje sve Mamićeve tvrdnje i kaže da ga niti ne poznaje.