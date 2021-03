Slučaj Mamić nikoga nije iznenadio, barem ako se ta osoba jednom u životu dotakla hrvatskog pravosuđa. Reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Petrović komentirala je aktualnu situaciju te kako vratiti povjerenje građana u pravosudni sustav.

Ivana Petrović je za Dnevnik Nove TV komentirala aktualne optužbe Zdravka Mamića za korupciju u hrvatskom pravosuđu.

''Ovo me nije iznenadilo, a vjerojatno nije iznenadilo ni ljude koji su barem jednom u životu bili u žrvnju hrvatskoga pravosuđa'', rekla je te dodala da se slaže s ravnateljicom USKOK-a Vanjom Marušić, o činjenici da se nikoga ne može optužiti na osnovi paušalnih tvrdnji o korupciji.

''No, jednako tako smatram kad su dobili te stickove i kada su vidjeli suce koji su u predmetu Mamić, da su trebali obavijestiti odmah predsjednika Županijskog suda u Osijeku, da on dalje po tome postupa jer ovako ispada da nije bilo ovoga svega, da nije došlo u medije, da se to jednostavno ne bi niti znalo'', objasnila je.

Kada su u pitanju suci i njihov rad, odnosno licence, podsjetila je na prijedlog nekadašnjeg ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića da bi suci trebali prikazati sadržaj imovinske kartice pa se tada veliki broj sudaca usprotivio.

Također, prije desetak godina razgovaralo se o sudskim licencama. Primjerice, kada bi neki sudac imao licencu na četiri godine, nakon isteka, licenca bi se provjeravala i da se produlji, suci bi trebali zadovoljiti određene propisane parametre.

Još jedan dokaz o stanju pravosuđa u Hrvatskoj jest i izvješće Sigurnosno-obavještajne agencije iz lipnja 2016. godine, kada je u izvješću za javnost apostrofirano 20 hrvatskih sudaca koji su prema njihovom stavu prijetnja nacionalnoj sigurnosti. ''Nitko se na to tada nije osvrnuo'', rekla je Petrović.

''Politička volja potrebna je za promijeniti poljuljano povjerenje građana u hrvatsko pravosuđe. Sprega politike i pravosuđa je dosta snažna. Treba mijenjati zakone. Ništa se ne može riješiti bez snažne političke volje, ona je ključna'', zaključila je.

