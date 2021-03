Zdravko Mamić i dalje upire prstom u osječke suce. USKOK i dalje provjerava njegove navode, a posla je bilo i za Poreznu upravu. Kako doznajemo, pregledali su imovinu osječkih sudaca.

Zbog Mamićevih tvrdnji o potkupljivanju sudaca angažirao se Porezni Uskok. Provjeravala se imovina osječkih sudaca i tijekovi novca. Kako doznajemo, već su dostavljena izvješća Ministarstva financija i Porezne uprave Uskoku. Još sve provjeravaju. A Zdravko Mamić komentirao je dokaze koje je sam ponudio.

"Kažu ljudi daj dokaze, pa nisam ja sad rekao ovome kad mu predajem dvjesto hiljada daj molim te da te uslikam kako ti predajem, nisam se bavio tom mišlju nego sam se bavio mišlju da to što me traži i što me ucjenjuje da mu dam, da to nitko na svijetu ne vidi, ali su vidjeli ljudi koji su to vidjeli", rekao je nekidan.

Zbog spornih druženja i fotografija, dvojici osječkih sudaca slijedi stegovni postupak. Pokrenuo ih je predsjednik suda Zvonko Vrban. Postupak s mogućim sankcijama vodit će Državno sudbeno vijeće. A ustavnom tužbom odvjetnik Zdravka Mamića osporavat će pravomoćnu presudu. Tvrdi da su brojne povrede procesa.

Za Zdravka Mamića slijedi borba i u postupku oduzimanja 52 milijuna kuna, ali i izvršenja kazne zatvora od šest i pol godina.

