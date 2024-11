Školske učionice su prazne. Svi su na nogama, pa i splitska policija! No, čim su se dojave o postavljenim pokazale lažnima, počiniteljima, mahom maloljetnicima, ušli su u trag.

"Kućni odgoj i odgoj u školi je izostao, zato se ovo i događa. Ne vodi se briga o djeci", rekao je Zlatko.

"U moje doba toga nije bilo. I da je bomba, mi bi pisali test", rekao je Antonio.

Na meti su bile četiri dalmatinske škole. 15-godišnjak je lagao o bombi u srednjoj školi u Imotskom. Šest dana kasnije, isto čini 16-godišnjak u Splitu, ali i u Trogiru. I u pozivu traži novac kao otkupninu. U četvrtak je osnovnu školu u Solinu zvalo dijete, mlađe od 14 godina.



"O događaju je izvješteno nadležno državno odvjetništvo, kao i Centar za socijalnu skrb", priopćili su iz PU Splitsko-dalmatinske.

Policija im je u njegovom slučaju dostavila posebno izvješće.

Ostali su kazneno prijavljeni. Za lažnu uzbunu prijeti do tri godine zatvora, a za pokušaj iznude i do pet godina. Zašto su to radili - policija o motivima ne želi.

"I mi smo kao mladi radili svakave ludosti, ne bi li zaustavili nastavu, samo je problem što to eksalira. Postoji izreka mladost - ludost, ali ovo je svakako nešto što je neprihvatljivo", rekao je dječji psihijatar Tomislav Franić.

Djeca najčešće nisu svjesna težine svojih poteza i kažnjivog, ali i zabrinjavajućeg ponašanja. Kažu to u Udruzi srednjoškolskih ravnatelja.

"Nažalost, današnja djeca i mladi imaju veliku potrebu biti u centru pažnje i uhvatiti svojih pet minuta slave. Nama nije u interesu da budu sankcionirani na način da više ne mogu ući u sustav nego da nauče iz svake situacije koje su posljedice i da shvate da su oni onda odgovorni ako će se neki sat, dva ili cijeli dan morati odrađivati", objasnila je Suzana Hitrec.

Zbog takvih neslanih šala trpe svi. Samo ove godine u Hrvatskoj su zabilježne 34 lažne dojave o postavljenim bombama.

Od toga 7 u školama. Krivce koji unose nemir, a istodobno troše sigurnosne i policijske resurse najčešće razotkriju.

