I dok se početkom idućeg tjedna najavljuje novi štrajk u zdravstvu, o hakerskom napadu koji je prije četiri mjeseca izvršen na najveću bolnicu u zemlji, KBC Zagreb, skoro nitko ne razmišlja – osim pacijenata čiji su nalazi u tom napadu nestali, a o njima je ovisilo njihovo liječenje i zbog toga je bilo na čekanju.

Jedna od njih, Nena, stala je pred kamere Provjerenog i progovorila o svojoj borbi s metastatskim rakom pluća. Njezinih prvih nalaza nema, a na temelju njih trebala bi se pratiti progresija bolesti. Drugi pacijent koji je na Rebro došao sa sumnjom na karcinom, nakon hakerskog napada u evidenciji bolnice više ne postoji.

"Nestao mi je nalaz iz 10. mjeseca, to je prvi CT koji ja radim na Rebru, Rebro ne izdaje CD. Nalaz iz 3. mjeseca isto tako je nestao u hakerskom napadu. Doktor mi je rekao da ćemo malo sačekati da vidimo da li će se ti nalazi vratiti pa da on može komparaciju da napravi, da usporedi pa ćemo vidjeti da li treba još nešto ili ne. No međutim, to se naravno nije dogodilo", priča za Provjereno Nedjeljka Todorović.

Nestali su planovi zračenja, CT snimke onkoloških bolesnika, a slučaj na koji su Provjerenom ukazali iz Koalicije udruga u zdravstvu je bez premca - pacijentu za kojeg je postojala sumnja da boluje od raka u potpunosti su nestali nalazi, pretrage i snimke odrađene na Rebru.

"Imali smo jedno javljanje pacijenta koji je potpuno nestao iz evidencije KBC-a Zagreb. Dakle, kao da se tamo nikad nije liječio, njegovi podaci su nestali", kaže Ivica Belina, predsjednik Koalicije.

Unatoč ovome cijela plejada političara i liječnika uvjerava da je sve pod kontrolom. Kako to? Istražila je reporterka Provjereno Maja Medaković, a priču o tome možete pogledati u videoprilogu na vrhu članka.

