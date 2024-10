Malo mjesto podnijelo je jednu od najvećih žrtava: "Jesu li ga odnijele zvijeri, je li bačen u Dunav, to nitko ne zna..."

Spomen obilježje na mjestu masovne grobnice u Sotinu. Među 13 ubijenih bili su 25-godišnja sestra, otac i bratić Dragice Urukalović: "Znači mi puno, znači mi jednostavno prvo to što smo ih našli i što smo ih sahranili."

Obitelji nestalih svoje su najmilije tražili i po Srbiji: "I s ubojicama smo razgovarali. S ubojicama smo sjedili za stolom. Pitala sam - Žare, možeš li mi reći zašto je to sve trebalo, zašto ste sve to radili? - Pa luda glava, da je to sad, ne bi."

Sotin traži još 13 branitelja i civila. Među njima je i Đuro, sin Vladimira Erdeljija, koji kaže: "Daj, Bože, da ga se pronađe dok sam ja tu, evo i ja imam već 86 godina."

Prigradsko vukovarsko naselje izgubilo je 68 mještana, 10 posto svog stanovništva.

"Jesu li Marina odnijele zvijeri, je li bačen u Dunav, to nitko ne zna jer nam nitko neće reći istinu, kaže Matija Kušić.

"Mnogo je njih i umrlo, neki neće ni odgovarati, neki nisu ni dostupni", dodaje Biserka Ljubić.

Sudbina 13 mještana otkrivena je prije 11 godina kada su se počinitelji nagodili i pokazali grobnicu. Bila je to iznimka. Suradnje nema.



"Moramo zajedno konstatirati da se Srbija ni 33 godina poslije svog zločina kojeg su počinili u Republici Hrvatskoj, nije kadra suočiti sa svojom ulogom", upozorio je ministar hrvatskih branitelja i potpredsjednik Vlade Tomo Medved i poručuje da će Hrvatska i dalje tražiti.

Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava osvrnuo se i na dolazak srpskog predsjednika Aleksandra Vučića u Dubrovnik: "Ne bi Aleksandar Vučić bio ni jedne milisekunde da se nas osobno pita. Međutim, mi nismo osobno tu, mi smo tu da ostvarujemo interes hrvatskog naroda i hrvatske države."

A interes Hrvatske je zločince privesti pravdi i pronaći ukupno 1788 nestalih.

Pročitajte i ovo Problem ni blizu rješenja Žuta voda mjesecima teče iz slavina, gradonačelnik priča o Pinokiju, a Karlovčani strahuju: "Svi ćemo se potrovati"

Pročitajte i ovo Bez prosvjeda Tko je kriv za visoke cijene namirnica? "Platim kako mi kažu na placu i što sad mogu"