Svi se slažu da je Vučić pretjerao, samo Plenković nije komentirao: "Za takvo nešto istolerirati, brate, treba imati želuca!"

Dolazak Aleksandara Vučića na samit u Dubrovnik braniteljima ostavlja gorak okus.



"Prilikom svakog posjeta Hrvatskoj gospodina Vučića nama uvijek ostane knedla u grlu. Rušeći sva pravila pristojnog ponašanja, iznio je svoja stara stajališta da se on ne slaže s time da je Hrvatska vodila obrambeni, pravedan i častan Domovinski rat, u kojem je, na svu sreću, i pobijedila", rekao je Zdenko Bulić, predsjednik Hrvatskog društva logoraša.



Isto misle i građani.

"Davno sam prošla i rata i zarobljeništva i svašta. Teško", rekla je jedna građanka.



Vučiću nije bilo teško pohvaliti se fotografijom iz Dubrovnika, ali ni provocirati.



"Premijer Plenković govorio je o agresiji iz 1991., a ja sam rekao da Srbija stvari vidi sto posto drugačije", kazao je jučer Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.



Za HDZ-ove partnere iz DP-a istina je samo jedna.



"Meni je nedopustivo da Vučić dođe u Dubrovnik i priča o svom viđenju Domovinskog rata. Ima samo jedno viđenje, da su oni izvršili agresiju na Hrvatsku. To je i Međunarodni sud u Haagu rekao. Mi ćemo to sigurno iskomunicirati s našim koalicijskim partnerima", komentirao je saborski zastupnik Tomislav Josić.



Dalija Orešković očekivala je oštriju reakciju.



"Gdje su svi ti silni branitelji i šatoraši i udrugaši? Je li moguće da su im privilegije i beneficije koje im HDZ-ova vlast dijeli doista važnije od obrane digniteta Domovinskog rata?" rekla je saborska zastupnica Dalija Orešković.



"Uhljebuša Zorana Milanovića koja s njim podržava prorusku agresiju na Ukrajinu isto tako vrijeđa i omalovažava hrvatske branitelje", odgovorio joj je Josip Đakić, saborski zastupnik HDZ-a.



Vučićeve izjave zgrozile su i ostatak desnice.



"Usred Hrvatske i Dubrovnika izjaviti da on potpuno drugačije vidi

događaje koji su se zbili prije 25 godina, gdje su naši ljudi ubijani i mučeni, ne znamo im za grobove... Za mene za takvo nešto istolerirati, brate, trebate imati želuca", poručio je Mostov predsjednik Božo Petrov.



"Vučić je došao kao gost i očitao bukvicu domaćinima", rekao je Marijan Pavliček.



Nije Vučić, uvjerava Gordan Grlić Radman, na samitu držao lekciju nikome.



"Tu je predsjednik Vlade apsolutno dominirao cijelim sastankom. Gospodin Vučić je predsjednik jedne zemlje, ona je činjenica na mapi svijeta. Kao što je pozvan u Atenu, Tiranu, tako je pozvan i ovamo", rekao je Grlić Radman.



Koga još čude Vučićevi stavovi, pita se ljevica.



"Vučić dlaku mijenja, ćud nikada", komentirala je Sandra Benčić, saborska zastupnica iz redova stranke Možemo!



"Vučić u Beogradu i Vučić u Dubrovniku su jedna osoba, tako da ne znam što je tu čudno. Što se tiče ove situacije da je pozvan predsjednik Srbije, a ne Hrvatske, to je vrhunski cinizam", rekao je saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk.



Milanović nije pozvan, odgovara Plenković, jer nije ni trebao biti pozvan.



"Nikada ne sudjeluju i predsjednik i premijer, uvijek sudjeluje jedan. Tu nema dilema. Niti ga se zvalo, niti je on pokazivao inicijativu da dolazi. Pretpostavljam da je to dovoljno jasno ovim apologetima iz SDP-a", rekao je Andrej Plenković, predsjednik Vlade.



Na Vučićeve riječi o ratu i devedesetima premijer se nije osvrnuo.

