U vukovarskom naselju Sotin pokopani su posmrtni ostaci hrvatskog branitelja koji je ljetos ekshumiran u dvorištu nasuprot svoje kuće.

Obitelj Petra Proceka konačno će imati gdje zapaliti svijeću. Njegovi posmrtni ostaci pokopani su nakon gotovo tri desetljeća neizvjesnosti.

Petar Procek živio je u obiteljskoj kući. Kao nestala osoba vodio se 28 godina, a svo to vrijeme njegove su se kosti nalazile u dvorištu preko puta. Pronađen je ljetos, nakon ponovljene pretrage susjednog dvorišta.

„Njegovoj pokojnoj supruzi su neki rekli da je on tu, ona je to tražila, međutim, do sada nisu provjerili“, govori susjeda Milka Štrangarević.

„Tako blizu, a tako daleko. Jednostavno... ljude su ubijali svagdje“, kaže Biserka Ljubić iz Udruge roditelja poginulih branitelja Sotina.

Sotin traži još 17 sumještana. Posljednja ekshumacija bila je prije 6 godina, kada je pronađeno 13 tijela.

„Radi se sustavno, radi se sveobuhvatno, sve iziskuje puno više vremena, čak se vraćamo i na neke stare informacije gdje pokušavamo proširiti samu lokaciju“, objašnjava Stjepan Sučić, iz Uprave za zatočene i nestale.

Predsjednica Republike jučer je iz Vukovara poručila da nema napretka i mira bez procesuiranja ratnih zločina. Srpsko narodno vijeće s tim se slaže, ali traži i kažnjavanje zločina počinjenih nad Srbima.



„Ono s čime se ne slažemo je da se vrši pritisak na pravosuđe i pravosudne institucije. Ono s čim se ne slažemo jest da narod zamijeni sudove“, govori Milorad Pupovac, predsjednik savjeta SNV-a.

Uoči sjednice vukovarskog Gradskog vijeća, novinarima su podijelili Statut Grada na ćirilici, jer kampanjom koju pokreću žele pokazati da problem nije u pismu. Dostignuti stupanj snošljivosti između Hrvata i Srba prva je točka na sutrašnjem dnevnom redu, a vukovarski gradonačelnik predložit će da on još nije postignut. Obitelji nestalih nastavljaju se nadati novim informacijama, a spremni su ih pročitati i na ćirilici.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr