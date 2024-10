Žuta voda mjesecima teče iz njihovih slavina, gradonačelnik priča o Pinokiju, a Karlovčani strahuju: "Imam probleme sa želucem, susjeda ima osip po tijelu"

Zbog zamućene, žute, taložne vode koja mjesecima izlazi iz slavina u njihovim kućanstvima ljutiti Karlovčani opet su se okupili, ovoga puta s rezultatima analize vode, kako tvrde, iz dva izvora.

Dok pokazuje vodu, Nataša Jakšić upozorava: "Ovo nije zamućena voda, ovo je voda u kojoj se nalazi previše klora koji bi trebao ubiti bakterije koje su pronađene u vodi, ali ih i dalje ne ubija. Mi i dalje imamo Escherichiju coli, enterokoke, pseudomonas, a s ovom količinom klora ćemo se potrovati, neće nam te bakterije ni trebati."

Što to znači, dodatno pojašnjava Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot koji je Karlovčanima još jednom stigao pružiti podršku: "To su bakterije koje pokazuju da se radi o fekalnoj kontaminaciji, a test koji je proveden pri zavodu Andrija Štampar pokazuje da je 2,5 puta više klora ubačeno u vodovod."

Stanovnici tvrde da je voda na trenutke bistra, na trenutke mutna, ali njihov strah je konstantan. "Ja sam ta koja imam probleme sa želucem, susjeda ima osipe po tijelu. Navečer kad se idemo tuširati, ja se tuširam u čistoj vodi, tri minute kasnije muž se tušira u žutoj vodi. Ne znam uopće što bih rekla", kaže Jasminka Trpčić.

I tako mjesecima. Dnevnik Nove TV snimao je u rujnu u domu Ide Jukić vodu koja je bila žuta, a i sada ima isti problem: "Danas je voda blijedo žuta, ni danas nije čista. Jučer mi je voda bila žuta, vuče na smeđe, ima dolje talog."

Troskot zato najavljuje da će obavijestiti sve od premijera do predsjednika, zbog ugrožene nacionalne sigurnosti. Gradonačelnika Karlovca Damira Mandića nije trebalo posebno obavijestiti, na konferenciju za medije došao je sam.



"Dobar dan, to je ta voda, gospodine Mandiću, hoćete li popiti? Ja je nudim. Hoćete li popiti?", pitala ga je Jukić, no Mandić vodu nije popio, ali se s Troskotom u jednome složio: "Da je kompleksno - jest, ali ovo što je rekao gospodin Troskot, ako je jedan posto točno, pogotovo oko zaraženosti vode, ne samo da treba nacionalnu sigurnost, treba sve dignuti na noge, ja se pridružujem tome."

Slaganje je bilo kratkog vijeka, a priča o karlovačkoj vodi, na nezadovoljstvo stanara, ubrzo se pretvorila u političko prepucavanje.

"Gospodin Troskot je jedan politički Pinokio", kazao je Mandić nakon čega je krenulo negodovanje okupljenih Karlovčana, a on je nastavio: "Ovo je dijalog mene i Troskota, da." "Gradonačelnik koji je obični prolaznik ovog grada, obični Homer Simpson jer drugačije se ne može nazvati ovakvo vođenje vodoopskrbnog sustava grada," poručio je Troskot.

U protekla četiri mjeseca, Grad je zaprimio gotovo 300 prijava o zamućenoj vodi. Iz Gradskog vodovoda poručuju da se ta zamućenja događaju na manje od devet posto vodovodne mreže. Ipak, problem nije ni blizu rješenja jer radovi na aglomeraciji još uvijek traju.

Pročitajte i ovo Nisu baš svi sretni Odlična vijest: Država ukida dio bankarskih naknada, pogledajte na što se odnose

Pročitajte i ovo Oglasio se Studentski zbor Studenti ne mogu do svojeg novca u propaloj aplikaciji: Pokrenut pravni postupak