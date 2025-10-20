Drama na svadbi: Ispaljeni hici, intervenirala je policija

U petak oko 19:30 sati u Makarskoj, na Šetalištu svetog Petra ispred hotela 27-godišnjak je kao sudionik vjenčane povorke pucao u zrak iz plinskog pištolja čime je izazvao veliku uznemirenost građana i narušio javni red i mir.

Muškarac je ubrzo uhićen i zadržan u policijskoj postaji do otrježnjenja jer je utvrđeno da se nalazi u alkoholiziranom stanju. Izmjerena mu je koncentracija od 1,03 g/kg. Policijski službenici su od muškarca oduzeli plinski pištolj i deset komada streljiva za plinski pištolj.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 27-godišnjak na javnom mjestu nosio oružje C kategorije dok je bio pod utjecajem alkohola, nakon čega je neovlašteno pucajući iz plinskog pištolja narušio javni red i mir.

Nakon dovršetka istraživanja odveden je u žurnom postupku na nadležni sud zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio prekršaje iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i da se donese odluka o trajnom oduzimanju oružja C kategorije-plinskog pištolja. Sud ga je pustio na slobodu i predmet stavio u redovan postupak.