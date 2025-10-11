Ukrajina raspisala tjeralicu za sinom poznatog hrvatskog poduzetnika i trgovca oružjem: Otkriveno što se dogodilo

Ukrajina je raspisala tjeralicu protiv Matiasa Zubaka, sina poznatog sesvetskog trgovca oružjem Zvonka Zubaka.

Ukrajinsko Ministarstvo unutarnjih poslova je na službenoj web stranici u rubrici traženih osoba, navelo Matiasa Zubaka kao osobu koja se skriva od istražnih institucija te zemlje, u okviru istrage koju provodi Sigurnosna služba Ukrajine.

On se tretira kao osumnjičenik u odsutnosti.

Matias Zubak Foto: wanted.mvs.gov.ua

Radi o nabavci oružja koju je Ukrajinsko ministarstvo obrane ugovorilo s bosansko-hercegovačkom tvrtkom Lviv Arsenal. Isporuka 100 tisuća minobacačkih granata u vrijednosti 37.6 milijuna dolara nije ostvarena, javlja Žurnal.info.

Nabavka se trebala odvijati preko slovačke firme Sevotech, odnosno hrvatskog WDG prometa kao isporučiteljem, čiji je Matias Zubak i direktor.

Tvrtka WDG Promet, prozvana je zbog nestanka 5.5 milijuna eura koje je Ukrajina platila za nabavku minobacačkih mina.

U prosincu 2022. godine izvršena je avansna uplata, da bi Matias Zubak i njegov otac objavili da su češki kreditni fond preko kojeg je Zubak poslovao, Podnikatelská družstevní záložna, odnosno blagajnik fonda, neovlašteno podigli njihov novac koji je "nestao".

Kako neslužbeno saznaje Žurnal.info, ova tjeralica bi uskoro trebala biti dostavljena i Interpolu, što znači i nadležnim institucijama u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini.