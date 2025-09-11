Obavijesti Foto Video Pretražite
uhićen u srbiji

Bio je krunski svjedok u slučaju Glavaš, a onda su ga strpali u srpski zatvor: "Bilo ih je pet unutra, iživljavali su se na njemu…"

12. rujna 2025.
Krunoslav Fehir
Krunoslav Fehir Foto: Provjereno
U Hrvatskoj krunski svjedok u poznatom procesu za ubojstva srpskih civila, u Srbiji optuženik za ratne zločine nad Srbima. Majka Krunoslava Fehira progovorila je za Provjereno o detaljima uhićenja njezina sina, ali i o uvjetima u kojima se nalazi u pritvoru u Srbiji.
  1. Bolnica u Slavonskom Brodu
    Traju izvidi

    Stravičan slučaj u Slavoniji: Preminulo dijete (2) od posljedica opeklina
  2. Marko Bošnjak 6
    pokazao i prijetnje

    FOTO Gnjusni komentari Marka Bošnjaka na ubojstvo američkog desničara: Izazvao lavinu reakcija, neki ga žele prijaviti policiji
  3. Hitna pomoć BiH, ilustracija
    UŽAS U BIH

    Dječak od 11 mjeseci preminuo na putu do bolnice, otac ga sam morao voziti: "Rekli su nam: 'Dat' ćemo čepić'"
PROVJERENO Majka Krunoslava Fehira za Provjereno: "Bilo ih je pet unutra, iživljavali su se na njemu..."
