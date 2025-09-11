Bio je krunski svjedok u slučaju Glavaš, a onda su ga strpali u srpski zatvor: "Bilo ih je pet unutra, iživljavali su se na njemu…"

Krunoslav Fehir, nekadašnji krunski svjedok u procesu protiv Branimira Glavaša za ratne zločine u Osijeku, godinama je izložen pritiscima ljudi koji mu se zbog toga žele osvetiti. No, živio je na slobodi u rodnom Osijeku, sve do 15. lipnja ove godine kad je uhićen na hrvatsko-srpskoj granici.

Fehir je, inače umirovljeni policajac, povremeno radio kao taksist i zbog tog posla često prelazio granicu sa Srbijom. Nikad nije imao problema sve dok oko ponoći nije primio poziv jednog mladića koji je tražio prijevoz do granice gdje se trebao naći s djevojkom.

"Kad su došli blizu granice Bogojevo ta osoba je rekla da mu djevojka nema putovnicu", ispričala je majka Ankica Fehir za Provjereno.

Šok na granici

Zamolio je tada Fehira da ga prebaci preko granice u Srbiju, na što je on pristao. Hrvatsku granicu normalno su prošli, ali na srpskoj uslijedio je šok.

"Izvukli su ga van iz auta i odvukli u kontejner. On je pitao - zašto? Rekli su mu da će saznati zašto. Kaže da su ga maltretirali u tom kontejneru", ispričala je majka.

Fehira su na srpskoj granici ispitivali satima, a onda je po njega došla policija iz Beograda. Majci je rano ujutro poslao poruku.

"Rekao je da ništa ne brinem, da će brzo doći. Da bi me onda nazvao njegov odvjetnik po službenoj dužnosti i rekao da mi je sin u Beogradu u zatvoru", rekla je majka Ankica, koja tada nije znala zbog čega je završio u zatvoru.

Što točno stoji iza njegova pritvaranja u Srbiji, teško je nagađati. Ali činjenica je da ono o čemu je svjedočio, a svjedočio je o mučenju i ubijanju srpskih civila u Osijeku 1991., smeta određenim ljudima u Hrvatskoj. Posebno onima koji su za te zločine optuženi. Sve što zna kazao je i nama prije 6 godina. Tada smo prvi put nakon rata, otišli s njim na lice mjesta.

Veliki problem u startu

Fehirov odvjetnik Bojan Stanojlović kaže da u startu ima jedan veliki problem. "Em je Hrvat, em je optužen za ratne zločine nad Srbinom, em je čovjek bivši policajac. Nema gore situacije kad dođeš u centralni zatvor. U startu si kriv i mogu ti svašta raditi. On je izoliran, ima posebne šetnje, ali su uvjeti veoma loši", kaže Stanojlović.

Majka ga je triput posjetila u zatvoru. "Sretna sam što sam mogla doći do njega. Drži se radi mene, pokušava biti hrabar, da izdrži to"; kaže Ankica Fehir, dodajući da su uvjeti u zatvoru grozni.

"U istražnom zatvoru je imao problema. Bilo ih je pet unutra, počeli su ga maltretirati, iživljavali se na njemu", ispričala je majka reporterki Provjerenog Ani Malbaši.

Fehiru u Srbiji stavljaju na teret da je bio pripadnik grupe koja poticala na izvršenje genocida i ratnih zločina. Riječ je o grupi Branimirova osječka bojna (BOB).

Nezakonit proces

Srpsko javno tužiteljstvo za ratne zločine je hrvatskom Ministarstvu pravosuđa poslalo zamolnicu za pribavljanje dokumentacije vezano uz istražni postupak. Ona je poslana Županijskom sudu u Zagrebu kako bi ministarstvo dobilo informaciju o sadržaju dokumenata čija se dostava traži.

U Ministarstvu kažu da će, kada dobiju dokumentaciju, postupiti tako da zaštite prava i interese Krunoslava Fehira, ali i Hrvatske.

Zlata Đurđević, profesorica kazneno procesnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu, smatra da je ovaj proces u Srbiji nezakonit jer je tadašnji glavni državni odvjetnik obustavio postupak protiv Fehira kao krunskog svjedoka. Smatra se da je on oslobođen".

"Više nema mogućnosti da se protiv njega vodi, unutar države, a niti izvan nje, postupak zbog istih činjeničnih ponašanja. Bez obzira na pravnu kvalifikaciju", kaže Đurđević.

