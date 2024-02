Komes odgovorila Čačiću: “Nulta tolerancija na korupciju proizlazi iz stranačke vertikale i to mu smeta“

Gradonačelnica Petrinje, Magdalena Komes reagirala je na izjave Radimira Čačića u kojima je rekao kako se predsjednik Vlade ne bi trebao spuštati na nivo prozivanjem prosvjednika rusofilima, već bi za to trebao slati ljude poput Đakića i Komes.

Komes tvrdi da je bivši ministar graditeljstva i potpredsjednik Vlade rijetko zaobilazi u svojim medijskim istupima zbog toga što je za gradonačelnika Petrinje pobijedila njegovog najbližeg suradnika Darinka Dumbovića.

Podsjetimo, Dumbović je bio gradonačelnik Petrinje za vrijeme potresa koji su pogodili taj grad, a Komes ga je pobijedila na izborima 30. svibnja 2021. godine u drugom krugu. HDZ-ova kandidatkinja dobila je 2000 glasova više od Dumbovića koji je bio kandidat Čačićevih Reformista.

U svojem priopćenju Dumboića je optužila za korupciju, zbog čega je postao i USKOK-ov optuženik te naglasila kako je njezina poruka nulte tolerancije na korupciju proizašla iz stranačke vertikale koju predvodi Andrej Plenković.

Priopćenje Magdalene Komes prenosimo u cijelosti.

"Radimir Čačić, predsjednik takozvanih Reformista rijetko me zaobiđe osobno spomenuti u intervjuima. Razlog je vrlo jednostavan, sve što govori o HDZ-u, o borbi protiv korupcije o ispravnom načinju vladanja, sve mu je upropašteno kada se pokazalo kako mu je najbliži suradnik, čovjek mnoštva afera, bivši gradonačelnik Petrinje, Darinko Dumbović, odnedavno USKOK-ov optuženik.

Podsjećam kako sam na lokalnim izborima u Gradu Petrinji pobijedila kandidata Čačićevih reformista, kojeg je podržao između ostalih i HSS Kreše Beljaka pa i Suverenisti, današnji koalicijski partneri MOST-a.

Od prvog dana preuzimanja Petrinje, obratila sam se našim službenicima i zaposlenicima, kazala sam, u petrinjskoj Gradskoj upravi od tog dana vlada nulta stopa tolerancije na muljaže, mito i korupciju.

HDZ u Petrinji kao i drugdje pokazuje kako smjenjuje korumpirane, optužene i osuđene političare. Uostalom, danas je moj stranački kolega, Ivan Celjak, sisačko-moslavački župan, a upravo je naša županija bila poprište teške korupcijske afere vezane uz bivšu SDP-ovu županicu, Marinu Lovrić Merzel. Ista je to stranka koju hvali gospodin Čačić, a upravo gradonačelnici Siska iz redova te stranke, Kristini Ikić Baniček, stigla je presuda za uskratu dokumentacije USKOK-u, što je nezapamćen potez u hrvatskoj politici.

Moja poruka nulte stope tolerancije mitu i korupciji proizlazi iz stranačke vertikale, poruka je to koju naš predsjednik stranke, HDZ-a, Andrej Plenković, redovito iznosi, pa i na stranačkim okupljanima.

To nije jedino. Kako to izgleda kada od Reformista jedan napaćeni grad preuzme HDZ i gradonačelnica iz reda HDZ-a pokazali smo otvorivši novi vrtićki objekt, od ideje do realizacije, u samo osam mjeseci. Taj projekt su došli pogledati i čelnici lokalne samouprave iz stranke FOKUS, članovi istog saborskog Kluba kao i Čačićevi Reformisti, koalicijski partneri na sljedećim zastupničkim izborima.

Znate kako izgleda kada jedan grad vodi HDZ i gradonačelnica iz reda HDZ-a. Danas vodimo 70 kompleksnih obnova zaštićene baštine u centru Petrinje, pri čemu ne ubrajam u to druge gradske objekte. To vam je kao da je Sisak, s obzirom na veličinu, ugrubo recimo preuzeo 140, a Zagreb primjerice 2.310 objekata u obnovi. Što bi to značilo, značilo bi posve drugi pogled na obnovu.

U svemu tomu, brinemo za poduzetnike, čuvamo našu baštinu, glasamo za Zakon o hrvatskom jeziku, podržavamo hrvatske branitelje, a glasali smo i za potporu Ukrajini, onda kada je trebalo, dok su drugi, poput vaše saborske zastupnice od toga bježali, ona konkretno s predsjednikom Milanovićem.

Na svakim izborima naši partneri će biti hrvatski građani. Stranka smo koja itekako ima dokaziv rad na terenu, koja poštuje institucije i njihovu neovisnost i postiže rezultate. Iza vas su samo iskrivljena sjećanja, uvrede i podržavanje USKOK-ovog optuženika. Moja stranka zna povući crtu na takvim stvarima, vi osobno, jer vaša stranka ste samo vi, zbog toga ste i uništili onu prethodnu, ne podnoseći kako vas je vrijeme pregazilo. To su vam poručili birači, kao i vašem kolegi, USKOK-ovom optuženiku Darinku Dumboviću“, stoji u priopćenju.