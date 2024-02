Stiže nam promjena vremena: Zbog vjetra upaljeni i meteoalarmi

Anticiklona koja je s jugozapada Europe dosezala do našeg područja, potpuno se povukla i oslabjela. Sa sjeverozapada nam se u isto vrijeme brzo približava jedna fronta koja će dolaskom nad Alpe uzrokovati stvaranje Genovske ciklone. A kako je jednom - lijepo i jednostavno - rekao jedan stari prijatelj, 'kad ovdje vidim slovo C, znam da će kiša i jak vjetar', javlja Nikola Vikić-Topić.



Tako će u petak, od jutra biti većinom oblačno, osobito na obali te u Gorskoj Hrvatskoj gdje je i najveća mogućnost za kišu. Ona se ne može isključiti niti drugdje na kopnu, no tamo će biti samo sporadična i slaba. Već smo rekli, dan će biti još vjetrovitiji od današnjeg.

Na moru će puhati jako jugo koje će prema podnevu jačati na olujno, dok će na kopnu i dalje puhati umjeren, povremeno i jak, jugozapadni vjetar.

Takvo strujanje donosi topao zrak, pa jutro neće biti hladno. Uglavnom oko 8 na kopnu te od 10 do 13 Celzijevih stupnjeva na obali.



I drugi dio dana u središnjoj Hrvatskoj oblačan i vjetrovit. Lokalno i povremeno uz kišu. S time da je ona vjerojatnija kasno navečer, nakon 22 sata. Puhat će umjeren do jak južni vjetar, mogući su olujni udari pa je upaljen žuti meteoalarm. Temperatura od 14 do 16 Celzijevih stupnjeva.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će pretežno oblačno, no, ovdje su moguća i kraća sunčana razdoblja. Ipak, lokalno će pasti i malo kiše. Ostaje vjetrovito i toplo, puhat će umjeren, povremeno i jak južni vjetar, a temperatura će biti prilično visoka za veljaču – između 15 i 17 stupnjeva.

U Istri, Primorju i gorju potpuno oblačno. Kiša će biti češća, jača i obilnija nego ujutro, a osobito jako padat će navečer. Jugo će tijekom dana jačati, bit će olujno, povremeno i orkansko, dok će u Gorskom kotaru i Lici puhati olujan jugozapadni vjetar. Na snazi je zato narančasti meteoalarm za cijelo područje.

Maksimalna temperatura na obali će biti između 12 i 14, a u gorju od 8 do 12 stupnjeva.



I u Dalmaciji će dan obIlježiti jugo koje će poslijepodne i navečer jačati, na jako i olujno. Uz to, bit će pretežno do potpuno oblačno, povremeno s kišom, a na jugu su mogući i lokalni pljuskovi. Inače, kiša će češća i obilnija biti na sjeveru, i to osobito navečer. Temperatura visoka za doba godine, ali malo niža nego posljednjih dana, uglavnom oko 16, samo u unutrašnjosti malo niža.



Za vikend i početkom novog tjedna na kopnu će biti promjenjivo oblačno. Bit će više sunca nego sutra, ali povremeno i još malo lokalne kiše, ponajprije u subotu ujutro i nedjelju poslijepodne. Vjetar će osjetno oslabjeti. Dnevna temperatura bit će oko 15, a jutarnja, u nedjelju i ponedjeljak, od 2 do 4, dakle ponovno ćemo imati hladnija jutra…



Na Jadranu promjenjivo do pretežno oblačno idućih dana. Više suhih i sunčanih razdoblja bit će na sjeveru, u Istri i Primorju, a više kiše u Dalmaciji, osobito južnije od Splita, gdje su u subotu i nedjelju izgledni pljuskovi s grmljavinom i lokalno obilna kiša. U subotu će jugo okrenuti na oštro i lebić, no slabjet će, dok će u nedjelju ponovno zapuhati jugo, ali znatno slabije nego danas i sutra. Jutarnja temperatura bit će oko 10, a dnevna 14, 15.



Dakle, vikend će na moru biti većinom oblačan i kišovit, pri čemu obilniju kišu očekujemo u Dalmaciji. Jugo će još sutra biti olujno i orkansko, a onda u subotu slabi i Okreće na oštro i lebić. Na kopnu znatno manje kiše, a povremeno će biti i sunčanih razdoblja.

